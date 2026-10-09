Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!

Van az a barát vagy kolléga, aki mindenre tud egy érdekes adalékot – legyen szó egy régi csatáról, egy állatfajról vagy éppen egy rocksláger eredetéről. Ma te is kipróbálhatod, hogy felveszed-e vele a versenyt.
Ebben a kvízben történelmi évszámoktól kezdve a popkultúra ikonikus pillanatain át egészen a természet apró csodáiig mindenfélét összegyűjtöttünk, hogy alaposan megmozgassuk az agytekervényeidet. Nem kell szakértőnek lenned, csak kíváncsinak és egy kicsit magabiztosnak.
A kérdések könnyedén indulnak, de lesz köztük olyan is, ami még a leginkább képben lévőket is gondolkodóba ejti. Pont ettől lesz izgalmas a dolog.
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Szánj rá öt percet, és derítsd ki, hányat tippelnél el elsőre a 13 kérdésből – aztán dicsekedj el az eredményeddel!
Melyik évben esett el Konstantinápoly, amely egyben a Bizánci Birodalom végét is jelentette?
1453-ban II. Mehmed szultán oszmán seregei foglalták el Konstantinápolyt, ezzel véget ért a több mint ezeréves Bizánci Birodalom.
Ki volt az ókori Róma első császára?
Augustus (eredeti nevén Octavianus) i. e. 27-ben vette fel a császári címet, és közel négy évtizedig uralkodott Rómán.
Melyik békeszerződés zárta le Magyarország számára hivatalosan az első világháborút?
A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i palota Nagy-Trianon kastélyában, jelentős területi változásokat hozva.
Mikor zajlott a magyar honfoglalás, amikor a magyar törzsek birtokba vették a Kárpát-medencét?
A hagyomány szerint 895-896 körül, Árpád vezetésével költöztek be a magyar törzsek a Kárpát-medencébe.
Melyik amerikai elnök vezette be a gazdasági világválság után a New Deal programot?
Franklin D. Roosevelt az 1930-as években indította el a New Dealt, amely állami beruházásokkal próbálta élénkíteni a válságban lévő gazdaságot.
Melyik ország lakossága a legnagyobb napjainkban?
India 2023-ban népességszámban megelőzte Kínát, és azóta a világ legnépesebb országa.
Hány liter vér kering átlagosan egy felnőtt ember testében?
Egy átlagos felnőtt testében körülbelül 5 liter vér kering, ami a testsúly mintegy 7-8 százalékát teszi ki.
Melyik filmben hangzik el a híres "Houston, we have a problem" mondat?
Az 1995-ös Apollo 13 című filmben hangzik el ez a mára szállóigévé vált mondat, amely az űrmisszió közben történt balesetre utal.
Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Sweet Child O' Mine" című dalt?
A Guns N' Roses 1987-es nagylemezén, az Appetite for Destructionon jelent meg a dal, amely azóta az együttes egyik legnagyobb slágere.
Ki írta A kis herceg című világhírű meseregényt?
A francia író-pilóta, Antoine de Saint-Exupéry 1943-ban jelentette meg a könyvet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított műve.
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