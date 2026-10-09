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Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.09.
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13 kérdés történelemből, földrajzból, tudományból és popkultúrából – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van az a barát vagy kolléga, aki mindenre tud egy érdekes adalékot – legyen szó egy régi csatáról, egy állatfajról vagy éppen egy rocksláger eredetéről. Ma te is kipróbálhatod, hogy felveszed-e vele a versenyt.

Mit árul el rólad a neved kezdőbetűje? – numerológiai kalauz

Ebben a kvízben történelmi évszámoktól kezdve a popkultúra ikonikus pillanatain át egészen a természet apró csodáiig mindenfélét összegyűjtöttünk, hogy alaposan megmozgassuk az agytekervényeidet. Nem kell szakértőnek lenned, csak kíváncsinak és egy kicsit magabiztosnak.

A kérdések könnyedén indulnak, de lesz köztük olyan is, ami még a leginkább képben lévőket is gondolkodóba ejti. Pont ettől lesz izgalmas a dolog.

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Szánj rá öt percet, és derítsd ki, hányat tippelnél el elsőre a 13 kérdésből – aztán dicsekedj el az eredményeddel!

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Melyik évben esett el Konstantinápoly, amely egyben a Bizánci Birodalom végét is jelentette?

Helyes! Helytelen!

1453-ban II. Mehmed szultán oszmán seregei foglalták el Konstantinápolyt, ezzel véget ért a több mint ezeréves Bizánci Birodalom.

Ki volt az ókori Róma első császára?

Helyes! Helytelen!

Augustus (eredeti nevén Octavianus) i. e. 27-ben vette fel a császári címet, és közel négy évtizedig uralkodott Rómán.

Melyik békeszerződés zárta le Magyarország számára hivatalosan az első világháborút?

Helyes! Helytelen!

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i palota Nagy-Trianon kastélyában, jelentős területi változásokat hozva.

Mikor zajlott a magyar honfoglalás, amikor a magyar törzsek birtokba vették a Kárpát-medencét?

Helyes! Helytelen!

A hagyomány szerint 895-896 körül, Árpád vezetésével költöztek be a magyar törzsek a Kárpát-medencébe.

Melyik amerikai elnök vezette be a gazdasági világválság után a New Deal programot?

Helyes! Helytelen!

Franklin D. Roosevelt az 1930-as években indította el a New Dealt, amely állami beruházásokkal próbálta élénkíteni a válságban lévő gazdaságot.

Melyik ország lakossága a legnagyobb napjainkban?

Helyes! Helytelen!

India 2023-ban népességszámban megelőzte Kínát, és azóta a világ legnépesebb országa.

Hány liter vér kering átlagosan egy felnőtt ember testében?

Helyes! Helytelen!

Egy átlagos felnőtt testében körülbelül 5 liter vér kering, ami a testsúly mintegy 7-8 százalékát teszi ki.

Melyik filmben hangzik el a híres "Houston, we have a problem" mondat?

Helyes! Helytelen!

Az 1995-ös Apollo 13 című filmben hangzik el ez a mára szállóigévé vált mondat, amely az űrmisszió közben történt balesetre utal.

Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Sweet Child O' Mine" című dalt?

Helyes! Helytelen!

A Guns N' Roses 1987-es nagylemezén, az Appetite for Destructionon jelent meg a dal, amely azóta az együttes egyik legnagyobb slágere.

Ki írta A kis herceg című világhírű meseregényt?

Helyes! Helytelen!

A francia író-pilóta, Antoine de Saint-Exupéry 1943-ban jelentette meg a könyvet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított műve.

Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!
Még van hova fejlődni, de ez nem szégyen

Nő a szőnyegen hasalva nézi a laptopját

Nem minden adatot sikerült most előhalászni, de ez nem jelenti, hogy ne lennél érdeklődő és nyitott az új ismeretek felé. A tudás olyan, mint egy izom: minél többet használod, annál erősebb lesz – úgyhogy bátran nézz utána annak, ami most meglepett.
Szolidan okos – pont, ahogy kell

Elle sorozat

Van benned egy egészséges adag általános műveltség, és néhány területen igazán otthon mozogsz. Ha a maradék kérdéseken is elgondolkodtál egy kicsit, az csak azt jelenti, hogy nem vágod rá a választ gondolkodás nélkül – ez pedig inkább erény, mint hiba.
Igazi enciklopédia vagy két lábon

Jacob Elordi a Csókfülkében

Történelem, tudomány, popkultúra – neked tényleg mindegy, honnan jön a kérdés, mert valahonnan mindig előkerül a válasz. Ha legközelebb vetélkedőre hívnak, ne habozz igent mondani – a csapatod hálás lesz érte.

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