Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés történelemből, földrajzból, tudományból és popkultúrából – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van az a barát vagy kolléga, aki mindenre tud egy érdekes adalékot – legyen szó egy régi csatáról, egy állatfajról vagy éppen egy rocksláger eredetéről. Ma te is kipróbálhatod, hogy felveszed-e vele a versenyt.

Mit árul el rólad a neved kezdőbetűje? – numerológiai kalauz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben történelmi évszámoktól kezdve a popkultúra ikonikus pillanatain át egészen a természet apró csodáiig mindenfélét összegyűjtöttünk, hogy alaposan megmozgassuk az agytekervényeidet. Nem kell szakértőnek lenned, csak kíváncsinak és egy kicsit magabiztosnak.

A kérdések könnyedén indulnak, de lesz köztük olyan is, ami még a leginkább képben lévőket is gondolkodóba ejti. Pont ettől lesz izgalmas a dolog. Olvass még a témában Külföldiek meglepő élményei Magyarországon: „Nem hittem el, hogy mákot adnak a gyereknek” Nemcsak Sherlock húga – 5 életlecke, amit Enola Holmes taníthat nekünk Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket ﻿A legfurcsább és legundorítóbb ételek szerte a világon

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Szánj rá öt percet, és derítsd ki, hányat tippelnél el elsőre a 13 kérdésből – aztán dicsekedj el az eredményeddel!

0% Melyik évben esett el Konstantinápoly, amely egyben a Bizánci Birodalom végét is jelentette? 1492 1453 1521 Helyes! Helytelen! 1453-ban II. Mehmed szultán oszmán seregei foglalták el Konstantinápolyt, ezzel véget ért a több mint ezeréves Bizánci Birodalom. Tovább >> Ki volt az ókori Róma első császára? Nero Julius Caesar Augustus Helyes! Helytelen! Augustus (eredeti nevén Octavianus) i. e. 27-ben vette fel a császári címet, és közel négy évtizedig uralkodott Rómán. Tovább >> Melyik békeszerződés zárta le Magyarország számára hivatalosan az első világháborút? Saint-Germain-i békeszerződés Trianoni békeszerződés Versailles-i békeszerződés Helyes! Helytelen! A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i palota Nagy-Trianon kastélyában, jelentős területi változásokat hozva. Tovább >> Mikor zajlott a magyar honfoglalás, amikor a magyar törzsek birtokba vették a Kárpát-medencét? A 9. század végén A 7. század közepén A 11. század elején Helyes! Helytelen! A hagyomány szerint 895-896 körül, Árpád vezetésével költöztek be a magyar törzsek a Kárpát-medencébe. Tovább >> Melyik amerikai elnök vezette be a gazdasági világválság után a New Deal programot? Herbert Hoover Woodrow Wilson Franklin D. Roosevelt Helyes! Helytelen! Franklin D. Roosevelt az 1930-as években indította el a New Dealt, amely állami beruházásokkal próbálta élénkíteni a válságban lévő gazdaságot. Tovább >> Melyik ország lakossága a legnagyobb napjainkban? India Kína Egyesült Államok Helyes! Helytelen! India 2023-ban népességszámban megelőzte Kínát, és azóta a világ legnépesebb országa. Tovább >> Hány liter vér kering átlagosan egy felnőtt ember testében? Kb. 2 liter Kb. 5 liter Kb. 10 liter Helyes! Helytelen! Egy átlagos felnőtt testében körülbelül 5 liter vér kering, ami a testsúly mintegy 7-8 százalékát teszi ki. Tovább >> Melyik filmben hangzik el a híres "Houston, we have a problem" mondat? Apollo 13 Gravitáció Mentőexpedíció Helyes! Helytelen! Az 1995-ös Apollo 13 című filmben hangzik el ez a mára szállóigévé vált mondat, amely az űrmisszió közben történt balesetre utal. Tovább >> Melyik zenekar adta elő eredetileg a "Sweet Child O' Mine" című dalt? Aerosmith Guns N' Roses Bon Jovi Helyes! Helytelen! A Guns N' Roses 1987-es nagylemezén, az Appetite for Destructionon jelent meg a dal, amely azóta az együttes egyik legnagyobb slágere. Tovább >> Ki írta A kis herceg című világhírű meseregényt? Victor Hugo Jules Verne Antoine de Saint-Exupéry Helyes! Helytelen! A francia író-pilóta, Antoine de Saint-Exupéry 1943-ban jelentette meg a könyvet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított műve. Tovább >> Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat! Még van hova fejlődni, de ez nem szégyen Nem minden adatot sikerült most előhalászni, de ez nem jelenti, hogy ne lennél érdeklődő és nyitott az új ismeretek felé. A tudás olyan, mint egy izom: minél többet használod, annál erősebb lesz – úgyhogy bátran nézz utána annak, ami most meglepett. Szolidan okos – pont, ahogy kell Van benned egy egészséges adag általános műveltség, és néhány területen igazán otthon mozogsz. Ha a maradék kérdéseken is elgondolkodtál egy kicsit, az csak azt jelenti, hogy nem vágod rá a választ gondolkodás nélkül – ez pedig inkább erény, mint hiba. Igazi enciklopédia vagy két lábon Történelem, tudomány, popkultúra – neked tényleg mindegy, honnan jön a kérdés, mert valahonnan mindig előkerül a válasz. Ha legközelebb vetélkedőre hívnak, ne habozz igent mondani – a csapatod hálás lesz érte. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult a pontszámod, a lényeg, hogy egy kicsit felfrissítetted az agyad – és biztosan tanultál valami olyasmit, amivel legközelebb lenyűgözheted a társaságot.

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