Karácsonyi menetrend a nagyszülőkhöz igazítva – így alakítsd, hogy mindenkinek jó legyen

A karácsony sok családban évről évre ugyanúgy zajlik: közös vacsora, ajándékbontás, beszélgetés, társasozás, és sokszor még az éjszakába nyúló együttlét is. Csakhogy az idő múlásával a nagyszülők számára egyre fárasztóbb lehet a hosszú ünneplés, a hangos társaság és a megszokott tempó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ki kellene maradniuk a közös élményekből. Néhány apró változtatással úgy alakíthatod át a karácsonyi menetrendet, hogy az idősebb családtagok is kényelmesen, a saját ritmusukban élvezhessék az ünnepet.
Hozd előrébb a karácsonyi vacsorát!
Ha a család hagyományosan este hét-nyolc körül ül asztalhoz, érdemes lehet idén korábbra időzíteni a vacsorát. Az idősebbek számára a késői étkezés és az egész napos készülődés után különösen fárasztó lehet az esti program, ezért már egy-két órás változtatás is sokat jelenthet.
A délután öt-hat óra körüli vacsora lehetőséget ad arra, hogy a nagyszülők is nyugodtan részt vegyenek az étkezésben, beszélgethessenek, és ne érezzék úgy, hogy sietniük kell. A család többi tagja számára is marad elég idő az ajándékbontásra és a közös programokra.
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