Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a történelmi évszámokban verhetetlen, más a popkultúra legapróbb részleteit is kívülről fújja – de vajon te melyik csapatba tartozol, vagy netán mindkettőbe? Mai kvízünkben nem kell választanod: összegyűjtöttünk 10 kérdést a film- és zenevilágból, valamint a földrajz, a történelem és a mindennapi tudomány témaköréből.
Az agytröszt csapatai pont azért izgalmasak, mert mindenki más területen jeleskedik – az egyik tag a klasszikusokat ismeri, a másik a popkultúra híreit, a harmadik meg a tudományos érdekességeket. Ebben a kvízben neked egyedül kell helytállnod mind a négy témában.
Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis magabiztosságra – a kérdések után minden esetben kapsz egy rövid, érdekes magyarázatot is, szóval akkor is gazdagabban távozol, ha néhol mellélősz.
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Melyik filmben hangzik el először Arnold Schwarzenegger szájából a híres „I'll be back” mondat?
Az 1984-es „A Terminátor” című filmben hangzik el ez a mára kultikussá vált mondat, amely Schwarzenegger egyik legismertebb filmes szállóigéje lett.
Melyik évben jelent meg Michael Jackson legendás „Thriller” című albuma?
A „Thriller” 1982-ben jelent meg, és azóta is minden idők egyik legtöbbet eladott albumaként tartják számon.
Melyik híres sorozat szereplői jártak rendszeresen a „Central Perk” nevű kávézóba?
A „Jóbarátok” (Friends) hat főszereplője számtalan jelenetben tűnt fel ebben a New York-i kávézóban, amely a sorozat egyik ikonikus helyszíne lett.
Melyik rendezőpáros neve fűződik az 1999-es „Mátrix” című film megalkotásához?
A filmet Lana és Lilly Wachowski rendezte, akik a forgatókönyvet is jegyezték, és ezzel új korszakot nyitottak az akciófilmek vizuális világában.
Melyik brit énekes adta elő a 2017-es „Shape of You” című világslágert?
Ed Sheeran dala az egyik legtöbbet streamelt szám lett világszerte, és sokáig vezette a nemzetközi slágerlistákat.
Melyik évben alakult meg hivatalosan a Szovjetunió?
Bár az 1917-es forradalom vezetett a bolsevik hatalomátvételhez, a Szovjetuniót hivatalosan 1922-ben hozták létre több tagköztársaság egyesülésével.
Melyik folyót tartják hagyományosan a Föld leghosszabb folyójának?
A Nílust hosszát tekintve hagyományosan a leghosszabb folyóként tartják számon, bár egyes kutatások szerint az Amazonas is versenyben van ezért a címért.
Melyik szerv termeli az epét, amely elengedhetetlen a zsírok emésztéséhez?
Az epét a máj termeli, majd az epehólyagban tárolódik, mielőtt a vékonybélbe jutna az emésztés során.
Ki írta „A Mester és Margarita” című regényt?
Mihail Bulgakov regénye csak évtizedekkel szerzője halála után jelenhetett meg teljes terjedelmében, és azóta a 20. századi orosz irodalom egyik klasszikusának számít.
Melyik ország hagyományos itala a rizsből erjesztett szaké?
A szaké Japán egyik legrégebbi hagyományos itala, amelyet rizsből erjesztenek, és évszázadok óta fontos szerepet játszik az ország kultúrájában.
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