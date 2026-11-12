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Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!
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Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.12.
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10 kérdés filmből, zenéből, történelemből és életből – derítsd ki, nyernél-e egy igazi agytröszt ellen!

Van, aki a történelmi évszámokban verhetetlen, más a popkultúra legapróbb részleteit is kívülről fújja – de vajon te melyik csapatba tartozol, vagy netán mindkettőbe? Mai kvízünkben nem kell választanod: összegyűjtöttünk 10 kérdést a film- és zenevilágból, valamint a földrajz, a történelem és a mindennapi tudomány témaköréből.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

Az agytröszt csapatai pont azért izgalmasak, mert mindenki más területen jeleskedik – az egyik tag a klasszikusokat ismeri, a másik a popkultúra híreit, a harmadik meg a tudományos érdekességeket. Ebben a kvízben neked egyedül kell helytállnod mind a négy témában.

Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis magabiztosságra – a kérdések után minden esetben kapsz egy rövid, érdekes magyarázatot is, szóval akkor is gazdagabban távozol, ha néhol mellélősz.

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Készen állsz, hogy megmutasd, te is beülhetnél egy igazi kvízbajnok csapatba? Vágjunk bele!

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Melyik filmben hangzik el először Arnold Schwarzenegger szájából a híres „I'll be back” mondat?

Helyes! Helytelen!

Az 1984-es „A Terminátor” című filmben hangzik el ez a mára kultikussá vált mondat, amely Schwarzenegger egyik legismertebb filmes szállóigéje lett.

Melyik évben jelent meg Michael Jackson legendás „Thriller” című albuma?

Helyes! Helytelen!

A „Thriller” 1982-ben jelent meg, és azóta is minden idők egyik legtöbbet eladott albumaként tartják számon.

Melyik híres sorozat szereplői jártak rendszeresen a „Central Perk” nevű kávézóba?

Helyes! Helytelen!

A „Jóbarátok” (Friends) hat főszereplője számtalan jelenetben tűnt fel ebben a New York-i kávézóban, amely a sorozat egyik ikonikus helyszíne lett.

Melyik rendezőpáros neve fűződik az 1999-es „Mátrix” című film megalkotásához?

Helyes! Helytelen!

A filmet Lana és Lilly Wachowski rendezte, akik a forgatókönyvet is jegyezték, és ezzel új korszakot nyitottak az akciófilmek vizuális világában.

Melyik brit énekes adta elő a 2017-es „Shape of You” című világslágert?

Helyes! Helytelen!

Ed Sheeran dala az egyik legtöbbet streamelt szám lett világszerte, és sokáig vezette a nemzetközi slágerlistákat.

Melyik évben alakult meg hivatalosan a Szovjetunió?

Helyes! Helytelen!

Bár az 1917-es forradalom vezetett a bolsevik hatalomátvételhez, a Szovjetuniót hivatalosan 1922-ben hozták létre több tagköztársaság egyesülésével.

Melyik folyót tartják hagyományosan a Föld leghosszabb folyójának?

Helyes! Helytelen!

A Nílust hosszát tekintve hagyományosan a leghosszabb folyóként tartják számon, bár egyes kutatások szerint az Amazonas is versenyben van ezért a címért.

Melyik szerv termeli az epét, amely elengedhetetlen a zsírok emésztéséhez?

Helyes! Helytelen!

Az epét a máj termeli, majd az epehólyagban tárolódik, mielőtt a vékonybélbe jutna az emésztés során.

Ki írta „A Mester és Margarita” című regényt?

Helyes! Helytelen!

Mihail Bulgakov regénye csak évtizedekkel szerzője halála után jelenhetett meg teljes terjedelmében, és azóta a 20. századi orosz irodalom egyik klasszikusának számít.

Melyik ország hagyományos itala a rizsből erjesztett szaké?

Helyes! Helytelen!

A szaké Japán egyik legrégebbi hagyományos itala, amelyet rizsből erjesztenek, és évszázadok óta fontos szerepet játszik az ország kultúrájában.

Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!
Most inkább a kávézóban csücsülnél a csapat helyett

Mosolygós nő ül egy város főterén

Ne aggódj, nem mindenki született enciklopédia – és ez teljesen rendben is van! A mai kvíz inkább szórakoztató kihívás volt, nem vizsga: a lényeg, hogy jól érezd magad közben, és talán most is tanultál valami újat.
Megállnád a helyed a csapatban

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Szépen teljesítettél, a kérdések nagy részét bevágtad! Ha legközelebb egy igazi kvízesten ülnél le egy csapathoz, nyugodtan vállald a felelősséget néhány kérdéskörért – megbíznának benned.
Te lennél a csapatkapitány!

Serious intelligent crop female with long hair in beige woolen cardigan near heap of blurred books

Lenyűgöző teljesítmény – film, zene, történelem és tudomány is a tarsolyodban van! Ha van kedved, szervezz egy kvízestét a barátaidnak, mert úgy tűnik, nálad jobbat nehéz lenne találni az asztal körül.

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