Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés filmből, zenéből, történelemből és életből – derítsd ki, nyernél-e egy igazi agytröszt ellen!

Van, aki a történelmi évszámokban verhetetlen, más a popkultúra legapróbb részleteit is kívülről fújja – de vajon te melyik csapatba tartozol, vagy netán mindkettőbe? Mai kvízünkben nem kell választanod: összegyűjtöttünk 10 kérdést a film- és zenevilágból, valamint a földrajz, a történelem és a mindennapi tudomány témaköréből.

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Az agytröszt csapatai pont azért izgalmasak, mert mindenki más területen jeleskedik – az egyik tag a klasszikusokat ismeri, a másik a popkultúra híreit, a harmadik meg a tudományos érdekességeket. Ebben a kvízben neked egyedül kell helytállnod mind a négy témában.

Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak jó adag kíváncsiságra és egy kis magabiztosságra – a kérdések után minden esetben kapsz egy rövid, érdekes magyarázatot is, szóval akkor is gazdagabban távozol, ha néhol mellélősz. Olvass még a témában „Szél, ékezet nélküli írás és ha valaki lufit fúj a rágójából” – Mi az a fura dolog, ami indokolatlanul felbőszít? „Az nem csoda, ha egy nő megtanul beszélni, de az igen, ha megtanul csendben maradni.” – 10 vicces idézet a történelem legnagyobb (női) koponyáitól Melyik évtizedben éreznéd magad a legjobban? A válaszaid elárulják, melyik korszak passzol hozzád Okosabb vagy, mint egy természettudományi múzeum idegenvezetője? Teszteld a tudásodat!

Készen állsz, hogy megmutasd, te is beülhetnél egy igazi kvízbajnok csapatba? Vágjunk bele!

0% Melyik filmben hangzik el először Arnold Schwarzenegger szájából a híres „I'll be back” mondat? Predator A Terminátor Idegen bolygó Helyes! Helytelen! Az 1984-es „A Terminátor” című filmben hangzik el ez a mára kultikussá vált mondat, amely Schwarzenegger egyik legismertebb filmes szállóigéje lett. Tovább >> Melyik évben jelent meg Michael Jackson legendás „Thriller” című albuma? 1979 1985 1982 Helyes! Helytelen! A „Thriller” 1982-ben jelent meg, és azóta is minden idők egyik legtöbbet eladott albumaként tartják számon. Tovább >> Melyik híres sorozat szereplői jártak rendszeresen a „Central Perk” nevű kávézóba? Vészhelyzet Will és Grace Jóbarátok Helyes! Helytelen! A „Jóbarátok” (Friends) hat főszereplője számtalan jelenetben tűnt fel ebben a New York-i kávézóban, amely a sorozat egyik ikonikus helyszíne lett. Tovább >> Melyik rendezőpáros neve fűződik az 1999-es „Mátrix” című film megalkotásához? Wachowski testvérek Ridley Scott James Cameron Helyes! Helytelen! A filmet Lana és Lilly Wachowski rendezte, akik a forgatókönyvet is jegyezték, és ezzel új korszakot nyitottak az akciófilmek vizuális világában. Tovább >> Melyik brit énekes adta elő a 2017-es „Shape of You” című világslágert? Shawn Mendes Ed Sheeran Justin Bieber Helyes! Helytelen! Ed Sheeran dala az egyik legtöbbet streamelt szám lett világszerte, és sokáig vezette a nemzetközi slágerlistákat. Tovább >> Melyik évben alakult meg hivatalosan a Szovjetunió? 1922 1945 1917 Helyes! Helytelen! Bár az 1917-es forradalom vezetett a bolsevik hatalomátvételhez, a Szovjetuniót hivatalosan 1922-ben hozták létre több tagköztársaság egyesülésével. Tovább >> Melyik folyót tartják hagyományosan a Föld leghosszabb folyójának? Nílus Amazonas Jangce Helyes! Helytelen! A Nílust hosszát tekintve hagyományosan a leghosszabb folyóként tartják számon, bár egyes kutatások szerint az Amazonas is versenyben van ezért a címért. Tovább >> Melyik szerv termeli az epét, amely elengedhetetlen a zsírok emésztéséhez? Hasnyálmirigy Máj Vese Helyes! Helytelen! Az epét a máj termeli, majd az epehólyagban tárolódik, mielőtt a vékonybélbe jutna az emésztés során. Tovább >> Ki írta „A Mester és Margarita” című regényt? Lev Tolsztoj Mihail Bulgakov Fjodor Dosztojevszkij Helyes! Helytelen! Mihail Bulgakov regénye csak évtizedekkel szerzője halála után jelenhetett meg teljes terjedelmében, és azóta a 20. századi orosz irodalom egyik klasszikusának számít. Tovább >> Melyik ország hagyományos itala a rizsből erjesztett szaké? Kína Japán Dél-Korea Helyes! Helytelen! A szaké Japán egyik legrégebbi hagyományos itala, amelyet rizsből erjesztenek, és évszázadok óta fontos szerepet játszik az ország kultúrájában. Tovább >> Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat! Most inkább a kávézóban csücsülnél a csapat helyett Ne aggódj, nem mindenki született enciklopédia – és ez teljesen rendben is van! A mai kvíz inkább szórakoztató kihívás volt, nem vizsga: a lényeg, hogy jól érezd magad közben, és talán most is tanultál valami újat. Megállnád a helyed a csapatban Szépen teljesítettél, a kérdések nagy részét bevágtad! Ha legközelebb egy igazi kvízesten ülnél le egy csapathoz, nyugodtan vállald a felelősséget néhány kérdéskörért – megbíznának benned. Te lennél a csapatkapitány! Lenyűgöző teljesítmény – film, zene, történelem és tudomány is a tarsolyodban van! Ha van kedved, szervezz egy kvízestét a barátaidnak, mert úgy tűnik, nálad jobbat nehéz lenne találni az asztal körül. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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