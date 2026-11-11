Ez a 3 csillagjegy könyörtelenül kihasználja a gyengeségedet

Kedvesnek és segítőkésznek tűnnek, de vajon mi rejlik a felszín alatt? Ez a három csillagjegy könnyen kihasználhatja mások sebezhetőségét.

Vannak emberek, akik pontosan tudják, hol vagy sebezhető, és azt is, hogyan fordíthatják a saját előnyükre a másik bizalmát. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen ügyesen ismerheti fel mások gyenge pontjait, és ha az érdekei úgy kívánják, akár lelkiismeret-furdalás nélkül ki is használhatja azokat.

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Skorpió

A Skorpió rendkívül jó emberismerő, és gyakran olyan apró részleteket is észrevesz másokon, amelyek felett mások könnyedén elsiklanak. Pontosan érzékeli, mi az, amitől a másik elbizonytalanodik, mire vágyik titokban, vagy milyen félelmeket próbál elrejteni. Bár ezt a képességét sokszor arra használja, hogy mély és őszinte kapcsolatokat alakítson ki, kevésbé jó oldalán mesterien tudja a másik sebezhetőségét a saját javára fordítani. Ha úgy érzi, valaki veszélyezteti az érdekeit, előfordulhat, hogy egy korábban bizalmasan megosztott információt vagy személyes gyengeséget használ fel ellene. A Skorpióval ezért nem árt vigyázni: amit egyszer elárulsz neki magadról, arra sokáig emlékezni fog.

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