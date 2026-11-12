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„Levágattam a hajam és egy szót nem szólt rá” – Ezt csinálja a férfi, amikor már nem szeret
Unsplash

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„Levágattam a hajam és egy szót nem szólt rá” – Ezt csinálja a férfi, amikor már nem szeret

Szőke Angéla
Írta 2026.11.12.
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Vannak jelek, amelyek fájóbbak egy veszekedésnél is – amikor a másik már nem utál, csak közömbös. Ezek az igaz történetek arról szólnak, hogyan érezhető, amikor valaki lassan, szótlanul hátat fordít.

Intő jelek, amik nem esnek jól…

A csúszás

Kirándultunk és elcsúsztam a sárban, ő pedig úgy nevetett, hogy csorgott a könnye. Nem jött oda segíteni és nem kérdezte meg, hogy nem esett-e bajom, hanem szakadt a röhögéstől. Pedig két hétig ott volt a hátamon egy lila folt, mert ráestem egy kőre. Azt hiszem, akkor döbbentem rá, hogy a pasim utál engem.

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A zöld szemű szörny

Megírtam neki, hogy munka után beülünk valahova iszogatni „a fiúkkal”, ő pedig annyi írt, hogy „oké”. Régebben a plafonon lett volna, de már nem volt féltékeny, nem is izgatta.

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