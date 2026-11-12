„Levágattam a hajam és egy szót nem szólt rá” – Ezt csinálja a férfi, amikor már nem szeret

Vannak jelek, amelyek fájóbbak egy veszekedésnél is – amikor a másik már nem utál, csak közömbös. Ezek az igaz történetek arról szólnak, hogyan érezhető, amikor valaki lassan, szótlanul hátat fordít.

Intő jelek, amik nem esnek jól…

A csúszás

Kirándultunk és elcsúsztam a sárban, ő pedig úgy nevetett, hogy csorgott a könnye. Nem jött oda segíteni és nem kérdezte meg, hogy nem esett-e bajom, hanem szakadt a röhögéstől. Pedig két hétig ott volt a hátamon egy lila folt, mert ráestem egy kőre. Azt hiszem, akkor döbbentem rá, hogy a pasim utál engem.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A zöld szemű szörny

Megírtam neki, hogy munka után beülünk valahova iszogatni „a fiúkkal”, ő pedig annyi írt, hogy „oké”. Régebben a plafonon lett volna, de már nem volt féltékeny, nem is izgatta. Olvass még a témában Az évszakváltás és a kapcsolataink: miért indulnak be pont ilyenkor a szakítások „Mire kiszálltunk a liftből, megtudtam, hogy megcsalnak” – Furcsa találkozások, amiknek meg kellett történniük Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel „Elvettem, mert ez tűnt logikusnak” – kijózanító gondolatok a nősülés mögötti motivációról

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.