„Levágattam a hajam és egy szót nem szólt rá” – Ezt csinálja a férfi, amikor már nem szeret

Intő jelek, amik nem esnek jól…
A csúszás
Kirándultunk és elcsúsztam a sárban, ő pedig úgy nevetett, hogy csorgott a könnye. Nem jött oda segíteni és nem kérdezte meg, hogy nem esett-e bajom, hanem szakadt a röhögéstől. Pedig két hétig ott volt a hátamon egy lila folt, mert ráestem egy kőre. Azt hiszem, akkor döbbentem rá, hogy a pasim utál engem.
A zöld szemű szörny
Megírtam neki, hogy munka után beülünk valahova iszogatni „a fiúkkal”, ő pedig annyi írt, hogy „oké”. Régebben a plafonon lett volna, de már nem volt féltékeny, nem is izgatta.
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