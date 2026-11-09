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5 meghitt és elegáns karácsonyi asztaldekor a Pinterestről – ha előre terveznél
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5 meghitt és elegáns karácsonyi asztaldekor a Pinterestről – ha előre terveznél

Váradi Petra
Írta 2026.11.09.
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Bordó-arany elegancia, természetes fenyőágak vagy bársonymasnik? Meríts ihletet az öt karácsonyi asztaldekorációból, és tervezd meg időben az ünnepi hangulatot!

A karácsonyi teríték legalább annyira meghatározza az ünnepi hangulatot, mint a feldíszített fa vagy a nappali dekorációja. Ha idén szeretnél egy kicsit különlegesebb, mégis otthonos összhatást teremteni, érdemes már most inspirálódni. Mutatunk öt elegáns karácsonyi asztaldekort, amelyekhez nincs szükség vagyonokra vagy különleges kézügyességre.

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1. Bordó és arany – az időtlen karácsonyi elegancia

A mély bordó és az arany kombinációja 2026 karácsonyán is az egyik legszebb választás, ha igazán ünnepélyes, mégsem hivalkodó asztalt szeretnél. Teríts fel egy bézs vagy törtfehér abroszt, majd helyezz az asztal közepére néhány bordó gyertyát aranyszínű gyertyatartókba. A szalvétákat bordó szalaggal is átkötheted, az egyes terítékekre pedig kerülhet egy-egy apró aranydísz vagy fenyőág. Ha van otthon néhány aranyszegélyes tányérod vagy régi üvegpoharad, most ezek is főszerepet kaphatnak. Az összhatás különösen szép lesz meleg fényű gyertyákkal és visszafogott dekorációval.

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