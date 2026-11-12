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Így építsd be az őszi rétegeid közé a hosszú kardigánt – és ultra menő leszel

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Így építsd be az őszi rétegeid közé a hosszú kardigánt – és ultra menő leszel

Váradi Petra
Írta 2026.11.12.
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Oversized kötött fazonok, öves kardigánok és izgalmas rétegek: így viseld az idei szezon egyik legsokoldalúbb darabját, és hozd ki belőle a maximumot!

Ha van egy ruhadarab, amelynek az őszi-téli szezonban minden gardróbban helye lenne, az a hosszú kardigán. Nemcsak praktikus és kényelmes, hanem megfelelően kombinálva kifejezetten elegáns, nőies vagy akár vagány megjelenést is kölcsönözhet. A 2026-os őszi-téli divatban a vastag kötött anyagok, a lazább sziluettek és a tudatos rétegezés kerülnek előtérbe, így itt az ideje, hogy te is újragondold, hogyan viseled ezt a sokoldalú darabot.

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Miért lett újra ekkora kedvenc a hosszú kardigán?

A hosszú kardigán népszerűsége nem véletlen: egyszerre kínál kényelmet, meleget és rengeteg stylinglehetőséget. A 2026-os őszi-téli trendekben különösen hangsúlyosak a karakteres, vastag kötött darabok, amelyek már nem csupán kiegészítő rétegként működnek, hanem akár a szett főszereplőivé is válhatnak. A hosszított fazon ráadásul elegánsan keretezi az alakot, és egy egyszerű farmer-póló összeállítást is pillanatok alatt izgalmasabbá tesz. A tervezők és divatszakértők egyre inkább a megszokott alapdarabok kreatív kombinálására helyezik a hangsúlyt, így a kardigán viselése is sokkal több lehetőséget rejt, mint gondolnád.

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