3 csillagjegy, aki helyetted is bocsánatot kér

Akkor is békítenek, ha nem ők hibáztak, és mások helyett is bocsánatot kérnek. Három csillagjegy, akik számára a harmónia mindennél fontosabb.

Vannak emberek, akik egyszerűen nem bírják elviselni a feszültséget, és akkor is megpróbálják elsimítani a konfliktusokat, ha valójában nem ők hibáztak. Inkább lenyelik a büszkeségüket, békítő szerepbe bújnak, és akár mások helyett is hajlandóak bocsánatot kérni. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos erre, mert számukra a harmónia és a szeretteik lelki békéje sokszor fontosabb a saját igazuknál.

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Mérleg

A Mérleg számára szinte elviselhetetlen, ha konfliktus alakul ki a környezetében, ezért gyakran már akkor békíteni kezd, amikor a vita még el sem fajult igazán. Nem feltétlenül azért kér bocsánatot mások helyett, mert egyetért velük, hanem mert szeretné minél hamarabb helyreállítani a nyugalmat. Ha két barátja összeveszik, könnyen közvetítővé válik, és akár olyan dolgokért is magára vállalja a felelősséget, amelyekhez semmi köze. Hajlamos inkább engedni, mint tovább élezni a helyzetet, még akkor is, ha ezzel saját magát hozza kellemetlen helyzetbe.

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