A legjobb házi módszer a vizesedő, duzzadt boka fájdalmainak enyhítésére

Hazaérsz a munkából, lehúzod a cipőt, és a zokni helye ott marad a bőrödön, mintha belevésték volna. A bokád megdagadt, feszül, estére pedig már a kedvenc cipőd is szorít. Ha ez rendszeresen megtörténik veled, érdemes odafigyelned a tünetekre. A háttérben gyakran a hosszan tartó ülés vagy állás miatt kialakuló folyadékpangás áll, de más egészségügyi okok is okozhatnak hasonló panaszt.
A lábak felpolcolása segíthet a legtöbbet
Ha a bokád és a lábfejed estére megduzzad, az egyik legegyszerűbb otthoni módszer, ha lefekszel, és a lábaidat a szív szintje fölé emeled. Ehhez használhatsz néhány párnát, amelyeket a vádlid és a lábfejed alá helyezel.
Érdemes ezt a nap folyamán többször is megismételni, különösen akkor, ha sokat ültél vagy álltál. Fontos azonban, hogy a felpolcolás elsősorban a tünetek enyhítésére szolgál: ha a bokadagadás rendszeresen visszatér, nem múlik el, vagy más panaszokkal társul, az okát is ki kell vizsgálni.
Olvass még a témában
A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát
„Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság
A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai
A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.