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A legjobb házi módszer a vizesedő, duzzadt boka fájdalmainak enyhítésére
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A legjobb házi módszer a vizesedő, duzzadt boka fájdalmainak enyhítésére

Váradi Petra
Írta 2026.11.12.
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A vizesedő, duzzadt boka nemcsak kellemetlen, hanem fontos jelzés is lehet. Ismerd meg a leghatékonyabb házi praktikákat, amelyek enyhíthetik a panaszokat!

Hazaérsz a munkából, lehúzod a cipőt, és a zokni helye ott marad a bőrödön, mintha belevésték volna. A bokád megdagadt, feszül, estére pedig már a kedvenc cipőd is szorít. Ha ez rendszeresen megtörténik veled, érdemes odafigyelned a tünetekre. A háttérben gyakran a hosszan tartó ülés vagy állás miatt kialakuló folyadékpangás áll, de más egészségügyi okok is okozhatnak hasonló panaszt.

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A lábak felpolcolása segíthet a legtöbbet

Ha a bokád és a lábfejed estére megduzzad, az egyik legegyszerűbb otthoni módszer, ha lefekszel, és a lábaidat a szív szintje fölé emeled. Ehhez használhatsz néhány párnát, amelyeket a vádlid és a lábfejed alá helyezel.

A megemelt testhelyzet segíti a felgyülemlett folyadék visszaáramlását, így enyhítheti a feszülő érzést és a duzzanatot.

Érdemes ezt a nap folyamán többször is megismételni, különösen akkor, ha sokat ültél vagy álltál. Fontos azonban, hogy a felpolcolás elsősorban a tünetek enyhítésére szolgál: ha a bokadagadás rendszeresen visszatér, nem múlik el, vagy más panaszokkal társul, az okát is ki kell vizsgálni.

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