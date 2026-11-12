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Mindig kiszárad a sült csirkéd? Itt rontod el
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Mindig kiszárad a sült csirkéd? Itt rontod el

Váradi Petra
Írta 2026.11.12.
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Nem a só a hibás! Néhány egyszerű konyhai trükkel elérheted, hogy a sütőben készült csirke puha, omlós és szaftos maradjon.

A csirkemell újra meg újra kiszárad a sütőben, pedig ugyanazt a receptet követed, mint legutóbb, amikor még omlós és szaftos lett. Ilyenkor könnyű a sót vagy a pácolást okolni, pedig a probléma legtöbbször egészen máshol keresendő. A túlsütés, a túl magas hőmérséklet és néhány apró előkészítési hiba is elég ahhoz, hogy a húsból eltűnjön a nedvesség. Mutatjuk, hogyan készíthetsz olyan sült csirkét, amely kívül szépen megpirul, belül viszont puha és szaftos marad.

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Miért szárad ki olyan könnyen a csirkehús?

A csirkehús egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan elkészül, ugyanakkor éppen ez teszi érzékennyé a túlsütésre. Sütés közben a húsban található fehérjék megváltoztatják szerkezetüket, az izomrostok összehúzódnak, és egyre több nedvességet préselnek ki magukból.

Minél tovább és minél magasabb hőmérsékleten sütöd a csirkét, annál szárazabb lehet a végeredmény.

A csirkemell különösen hajlamos erre, mivel viszonylag kevés zsírt tartalmaz. A comb ezzel szemben zsírosabb, kötőszövetben gazdagabb húsrész, ezért általában jobban viseli a hosszabb sütési időt.

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