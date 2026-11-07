november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
Idén te sütöd a karácsonyi bejglit? 5 tipp, amivel tökéletes lesz a tészta
iStock

Címlap / Életmód / Receptek / Idén te sütöd a karácsonyi bejglit? 5...

Idén te sütöd a karácsonyi bejglit? 5 tipp, amivel tökéletes lesz a tészta

Váradi Petra
Írta 2026.11.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ha idén nem cukrászdából szerzed be az ünnepi süteményt, hanem saját kezűleg készítenéd el, érdemes már novemberben vagy december elején egy próbasütést tartanod.

Így még bőven van időd kitapasztalni a receptet, és az esetleges hibákat is kijavíthatod, mielőtt az ünnepi asztalra kerülnek a rudak. A tökéletes bejgli titka ugyanis nem feltétlenül a különleges hozzávalókban rejlik, hanem néhány fontos részletben, amelyekre a tészta összeállításakor és sütésekor is figyelned kell.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

A karácsonyi készülődés egyik legfinomabb része, amikor megtelik a konyha a frissen sült bejgli illatával.

1. Ne spórolj a zsiradékkal!

A bejglitészta egyik legfontosabb összetevője a vaj vagy a zsír. Ezek gondoskodnak arról, hogy a sütemény ne legyen száraz és kemény, hanem kellemesen omlós maradjon. Ha a receptben előírtnál kevesebb zsiradékot használsz, vagy a hiányzó mennyiséget liszttel próbálod pótolni, könnyen megváltozhat a tészta állaga.

Olvass még a témában

Érdemes pontosan kimérni a hozzávalókat, és nem menet közben változtatni az arányokon. A vajat vagy zsírt mindig a recept előírásainak megfelelően használd, és figyelj arra is, hogy a többi alapanyaggal megfelelően dolgozd össze.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit próbára tesz október vége

Ezeket olvassák most

Hortenzia teleltetése: így védd meg a fagytól, hogy tavasszal újra gyönyörűen virágozzon

Hortenzia teleltetése: így védd meg a fagytól, hogy tavasszal újra gyönyörűen virágozzon

Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy enyhüljön a fájdalom

Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy enyhüljön a fájdalom

„Azt hittem, a menyem távol tart az unokámtól” – vajon hol hibáztam?

„Azt hittem, a menyem távol tart az unokámtól” – vajon hol hibáztam?

„A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint

„A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.