„A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint

Ugye neked is van olyan nőismerősöd, aki kivirult a válása után? A terapeuták szerint ennek több mélylélektani és gyakorlati oka is van.

Ugye neked is van olyan nőismerősöd, aki kivirult a válása után?

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A párterápiában egyértelmű, hogy az egyik ok a kötődési stílusokban keresendő. A nők között több a szorongó-aggodalmaskodó, a férfiak között pedig több az elkerülő-távolodó partner. Ez szüli a tipikus üldöző-távolodó vagy követelő-visszahúzódó mintázatot, amiben a nő aggódik, hogy elhagyják, ezért folyamatosan keresi a közelséget, az elismerést és megerősítést, miközben a férje az erőlködésére visszahúzódással és távolságtartással reagál.

Sok párnál megfigyelhető ez a tankönyvi dinamika. Ha a nő ebbe beleun (például a menopauza okozta „gondoskodó-hormonok” szint-esése miatt), akkor már nem fog görcsölni, hogy a férje többet foglalkozzon vele – és amikor a kapcsolatnak vége, úgy érzi, mintha egy hatalmas tehertől szabadult volna meg. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 7. a numerológia szerint: új kezdet és önállóság Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti „Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket Melyik énedet mutatod a világnak, és melyiket rejted el? A csillagjegyed érdekes dolgokat árulhat el erről

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