Széles vádli és vastagabb boka? 4 csizmafazon, ami nyújtja a lábadat

Szélesebb vádli vagy vastagabb boka esetén sem kell lemondanod a csizmákról! Mutatunk 4 előnyös fazont, amely optikailag nyújtja és karcsúsítja a lábadat.

Ha szélesebb a vádlid vagy vastagabb a bokád, nem mindig egyszerű olyan csizmát találni, amely kényelmes és jól is mutat. Szerencsére néhány fazon optikailag nyújtja a lábat, karcsúbbnak mutatja a vádlit, és az egész sziluettet harmonikusabbá teszi.

5 csillagjegy, akinek különösen erős a kötődése az édesanyjához A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Csizma sztreccs betéttel

Az oldalt vagy hátul elhelyezett sztreccs panel nem csupán kényelmi szempontból fontos, hanem vizuálisan is sokat dob a lábvonalon: a csizma így szorosan követi a lábszár formáját ahelyett, hogy felfújt zsákként állna el tőle. Keress olyan modellt, ahol a rugalmas betét a vádli legszélesebb pontjánál helyezkedik el, mert ez az a rész, ami miatt a legtöbb fazon egyszerűen nem záródik rendesen.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.