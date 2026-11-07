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Széles vádli és vastagabb boka? 4 csizmafazon, ami nyújtja a lábadat
Unsplash

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Széles vádli és vastagabb boka? 4 csizmafazon, ami nyújtja a lábadat

Farkas Izabella
Írta 2026.11.07.
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Szélesebb vádli vagy vastagabb boka esetén sem kell lemondanod a csizmákról! Mutatunk 4 előnyös fazont, amely optikailag nyújtja és karcsúsítja a lábadat.

Ha szélesebb a vádlid vagy vastagabb a bokád, nem mindig egyszerű olyan csizmát találni, amely kényelmes és jól is mutat. Szerencsére néhány fazon optikailag nyújtja a lábat, karcsúbbnak mutatja a vádlit, és az egész sziluettet harmonikusabbá teszi.

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1. Csizma sztreccs betéttel

Az oldalt vagy hátul elhelyezett sztreccs panel nem csupán kényelmi szempontból fontos, hanem vizuálisan is sokat dob a lábvonalon: a csizma így szorosan követi a lábszár formáját ahelyett, hogy felfújt zsákként állna el tőle. Keress olyan modellt, ahol a rugalmas betét a vádli legszélesebb pontjánál helyezkedik el, mert ez az a rész, ami miatt a legtöbb fazon egyszerűen nem záródik rendesen.

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