„Ha nem a főnöke vagy, akkor a csicskája leszel” – így kezeld a pasit a párkapcsolatban

Durván hangzik, de van benne igazság: a férfiak hierarchikus gondolkodásmódja alapvetően meghatározza, hogyan kezelnek minket a párkapcsolatban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.

A rangsor

A férfiak csak hierarchiában képesek gondolkodni, ezért is jönnek állandóan azzal, hogy ők „alfahímek„ és hasonló sületlenségek. Ez azt jelenti, hogy a rangsorban vagy fontosabb vagy nála, vagy kevésbé vagy fontos – nincs középút.

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Ezt náluk a tesztoszteron vezérli, ugyanaz a hormon, amely a csimpánzok társadalmi struktúráját és a benne zajló hatalmi viszonyokat is szabályozza. Ez az oka annak, hogy a férfiaknak szükségük van vállalati ranglétrára, katonai rendfokozatokra és egyéb társadalmi vagy gazdasági hierarchiára: ebben a felállásban érzik magukat jól, a magasabb pozíciók biztonságérzetet adnak nekik.

Egyszerűen így működik az majom-agyuk. Egy férfi számára a világ szó szerint egyetlen, lineáris vonal – azaz létra – mentén épül fel, és biztosíthatlak, hogy az ő világnézetében neked is van egy számod, azaz te is egy bizonyos helyet foglalsz el ezen a skálán. Olvass még a témában „Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet „Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben „Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték

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