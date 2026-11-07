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Hortenzia teleltetése: így védd meg a fagytól, hogy tavasszal újra gyönyörűen virágozzon
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Hortenzia teleltetése: így védd meg a fagytól, hogy tavasszal újra gyönyörűen virágozzon

Szalai Dóra
Írta 2026.11.07.
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A hortenzia nyáron a kert egyik legszebb dísze, de ahhoz, hogy a következő évben is hatalmas virágfejekkel örvendeztessen meg, a hideg hónapokban sem szabad megfeledkezni róla.

Bár a legtöbb hortenziafajta viszonylag jól viseli a telet, a kemény fagyok, a hideg szelek és a hirtelen hőmérséklet-ingadozások a virágrügyeket is károsíthatják. Különösen igaz ez a nagylevelű hortenziára, amelynél egy rosszul megválasztott őszi metszéssel akár a következő nyár virágzását is veszélyeztethetjük. Mutatjuk, mit érdemes most megtenned, hogy a növényed tavasszal egészségesen hajtson ki.

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Mennyire fagytűrő a hortenzia?

A hortenzia télállósága elsősorban a fajtájától és a kertben elfoglalt helyétől függ. A bugás hortenzia (Hydrangea paniculata) és a cserjés hortenzia (Hydrangea arborescens) általában jól viseli a magyarországi teleket, ezért a szabadban is könnyen áttelel. A nagylevelű hortenzia (Hydrangea macrophylla) valamivel érzékenyebb, különösen a virágrügyei, amelyek a korábbi év hajtásain fejlődnek ki, és a kemény fagyokban könnyen károsodhatnak.

Ez utóbbi esetében előfordulhat, hogy tavasszal a bokor szépen kihajt, leveleket növeszt, mégsem hoz virágot. Ennek egyik gyakori oka, hogy a téli hideg elpusztította a hajtásvégeken található virágrügyeket. Éppen ezért a nagylevelű hortenziánál különösen fontos a megfelelő téli védelem.

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