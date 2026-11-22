A karácsonyi vendégvárásról sokszor olyan kép él bennünk, mintha az ünnepek előtt kötelező jelleggel az egész lakásunkat újjá kellene varázsolnunk. Az évek során azonban egyre inkább eltávolodtam ettől a gondolattól, és megtanultam, hogyan legyek jelen a saját karácsonyomon.

Szeretném, ha az otthonunk karácsonykor is a saját életterünk maradna, és nem válna egy olyan hellyé, ahol minden a vendégek kiszolgálásáról szól. Hiszen mi értelme a gondosan megszervezett családi összejövetelnek, ha közben éppen azoknak nem jut idejük élvezni, akik az egészet megteremtették?

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Kezdjük azzal, hogy a lakásunk alapvetően szellős és könnyen rendben tartható, ugyanis nagyon szeretem, ha nem kell minden alkalommal hosszasan pakolásznom ahhoz, hogy rendezettnek tűnjön a tér. Éppen ezért az évszakokhoz, ünnepekhez való alkalmazkodás sem igényel különösebb átalakítást: sokkal jobban esik a szememnek, ha csak néhány apró részlet teszi alkalmivá a környezetet, miközben továbbra is kényelmesen éljük a mindennapjainkat.

Nálam a karácsonyi nagytakarítás sem kötelező program

Nem akarom az otthonunkat sokcsillagos szállodává változtatni, és azt sem érzem, hogy decemberben mindent a feje tetejére kellene állítanom. Nem ilyenkor fogok ablakot mosni vagy olyan feladatokba kezdeni, amelyekre az év többi részében sem jut túl sok időm. A rendszeres porszívózás és felmosás amúgy is a hétköznapok része, így legfeljebb a vendégek által használt helyiségeket nézem át alaposabban. Olvass még a témában A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül) Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod? Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

Nem szervezek nagytakarítást éppen akkor, amikor egyébként is nyakunkon a téli szünet, és több a teendőm a megszokottnál. Inkább arra fordítom az időmet, amitől valóban karácsonyi hangulatba kerülünk, mégpedig könnyen: egy illatos mécses, néhány fényfüzér vagy egy jól megválasztott háttérzene sokszor többet ad az otthon hangulatához, mint a legdrágább dekorációs kiegészítők, amikkel napokat kell bíbelődni.

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Kisokos Iskolai szünetek őszi, téli, tavaszi szünet

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