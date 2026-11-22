Véleménycikk: Schuszter Borka
Évek óta ugyanazt látom az interneten karácsony tájékán: mintha versenyt rendeznénk abból, kinek sikerül varázslatosabbá tenni az ünnepet. A közösségi médiában tökéletesen feldíszített otthonok, gondosan megkomponált karácsonyi reggelik, tematikus pizsamák és persze a fa alatt tornyosuló ajándékhegyek emlékeztetnek minket arra, hogy az ünnepnek nem egyszerűen szépnek, hanem egyenesen felejthetetlennek kell lennie.
Azt hiszem, az utóbbi években egyre nagyobb nyomás nehezedik a szülőkre, hogy valami egészen különlegeset hozzanak létre karácsonykor. És sokszor úgy tűnik, ennek legegyszerűbb módja, ha minél több ajándékot teszünk a fa alá.
Én ezzel szemben évek óta egyetlen ajándékot veszek a gyerekemnek
Nem feltétlenül drágát, nem feltétlenül olyat, amire hónapokig kell spórolni, hanem olyat, amiről tudom, hogy valóban örülni fog neki. Figyelem, mi érdekli éppen, miről beszél sokat, milyen játékokkal szeret foglalkozni, mi az, amire már régóta vágyik. Aztán kiválasztom azt az egy dolgot, amiről úgy gondolom, hogy a legnagyobb örömet fogja okozni neki.
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Nem azért teszem ezt, mert sajnálom tőle az ajándékot, vagy mert valamiféle nevelési elvet szeretnék ráerőltetni a karácsonyra. Egyszerűen azt gondolom, hogy a kevesebb ebben az esetben tényleg több lehet. Egy gyereknek ugyanis nem feltétlenül attól lesz jobb a karácsonya, hogy minél több csomagot bonthat ki.
Sőt, szerintem a túl sok ajándék könnyen éppen az ellenkező hatást válthatja ki. Gondoljunk bele, mi történik, amikor egy gyerek egymás után bontogatja a csomagokat. Egy új játék, egy újabb meglepetés, egy újabb izgalmas inger. Alig van ideje megismerkedni az előzővel, máris ott van előtte a következő.
Ráadásul a sokadik ajándék után már nehéz valódi különbséget tenni a meglepetések között. Egy idő után nem is feltétlenül az egyes tárgyaknak örülünk, hanem magának az ajándékbontásnak, az újabb és újabb izgalomnak. Ez pedig szerintem nem feltétlenül az az élmény, amit szeretnénk megteremteni.
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