Évek óta egyetlen ajándékot veszek a gyerekemnek karácsonyra – nem azért, mert sajnálom tőle, hanem mert úgy gondolom, a kevesebb ebben az esetben tényleg több lehet. Schuszter Borka arról ír, miért érdemes elengedni azt az elvárást, hogy a szeretetet tárgyakban kell kifejeznünk.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Évek óta ugyanazt látom az interneten karácsony tájékán: mintha versenyt rendeznénk abból, kinek sikerül varázslatosabbá tenni az ünnepet. A közösségi médiában tökéletesen feldíszített otthonok, gondosan megkomponált karácsonyi reggelik, tematikus pizsamák és persze a fa alatt tornyosuló ajándékhegyek emlékeztetnek minket arra, hogy az ünnepnek nem egyszerűen szépnek, hanem egyenesen felejthetetlennek kell lennie.

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Azt hiszem, az utóbbi években egyre nagyobb nyomás nehezedik a szülőkre, hogy valami egészen különlegeset hozzanak létre karácsonykor. És sokszor úgy tűnik, ennek legegyszerűbb módja, ha minél több ajándékot teszünk a fa alá.

Én ezzel szemben évek óta egyetlen ajándékot veszek a gyerekemnek

Nem feltétlenül drágát, nem feltétlenül olyat, amire hónapokig kell spórolni, hanem olyat, amiről tudom, hogy valóban örülni fog neki. Figyelem, mi érdekli éppen, miről beszél sokat, milyen játékokkal szeret foglalkozni, mi az, amire már régóta vágyik. Aztán kiválasztom azt az egy dolgot, amiről úgy gondolom, hogy a legnagyobb örömet fogja okozni neki. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 9. a numerológia szerint: önkifejezés és kreativitás „A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei Hogyan dolgozod fel a csalódásokat? Derítsd ki, milyen a lelki rugalmasságod! „Mosótündér, smink-gép és zsebek!” – Mire vágynak a nők? (nem gyémántokra)

Nem azért teszem ezt, mert sajnálom tőle az ajándékot, vagy mert valamiféle nevelési elvet szeretnék ráerőltetni a karácsonyra. Egyszerűen azt gondolom, hogy a kevesebb ebben az esetben tényleg több lehet. Egy gyereknek ugyanis nem feltétlenül attól lesz jobb a karácsonya, hogy minél több csomagot bonthat ki.

Sőt, szerintem a túl sok ajándék könnyen éppen az ellenkező hatást válthatja ki. Gondoljunk bele, mi történik, amikor egy gyerek egymás után bontogatja a csomagokat. Egy új játék, egy újabb meglepetés, egy újabb izgalmas inger. Alig van ideje megismerkedni az előzővel, máris ott van előtte a következő.

A felnőttek ilyenkor sokszor azt várják, hogy minden ajándék ugyanolyan lelkesedést váltson ki, a gyerek viszont egy idő után egyszerűen elfárad. Nem azért, mert hálátlan, hanem mert a figyelme és az idegrendszere sem végtelen kapacitású.

Ráadásul a sokadik ajándék után már nehéz valódi különbséget tenni a meglepetések között. Egy idő után nem is feltétlenül az egyes tárgyaknak örülünk, hanem magának az ajándékbontásnak, az újabb és újabb izgalomnak. Ez pedig szerintem nem feltétlenül az az élmény, amit szeretnénk megteremteni.

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