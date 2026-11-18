Étkezés után ég a mellkasod, éjszaka pedig még rosszabb a helyzet? Mutatjuk, mi okozhatja a panaszt, és mely tüneteknél fontos orvoshoz fordulni.

Lefekszel, és néhány perc múlva már érzed is az égő érzést a mellkasod közepén, amely akár a torkodig is felkúszhat. Sokan tapasztalják ezt étkezés után, különösen este, mégsem mindig tudják, mi áll a háttérben. A panasz gyakran gyomorégésre vagy refluxra utal, de fontos felismerni azt is, mikor lehet szó más, komolyabb problémáról.

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Mi történik ilyenkor a szervezetben?

Az égő, maró érzés hátterében gyakran az áll, hogy a gyomor savas tartalma visszajut a nyelőcsőbe. Ezt nevezzük savas refluxnak, az általa okozott kellemetlen érzést pedig gyomorégésnek. A gyomor és a nyelőcső találkozásánál található egy izomgyűrű, az alsó nyelőcső-záróizom, amely normális esetben megakadályozza a gyomortartalom visszaáramlását. Ha nem zár megfelelően, vagy a kelleténél gyakrabban elernyed, a savas tartalom visszakerülhet a nyelőcsőbe.

Mivel a nyelőcső nyálkahártyája érzékeny a gyomorsavra, ez égő érzést okozhat a mellkasban, amely néha a torok irányába is kisugárzik. Előfordulhat savas szájíz, böfögés vagy kellemetlen torokérzés is. Olvass még a témában Introvertált vagy? Erre a 6 dologra van szükséged otthon – lakberendezők és kutatások szerint Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül) A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél 96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak?

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