Szex
A barátnőm hirtelen nagyon odaadó lett a szexben. Mindenre kapható volt, amit felvetettem, és a heti egy-két együttlétből mindennapos szex lett. Mint kiderült, bűntudata volt, amiért megcsalt, és így „kompenzált.”
A semmiből
Sosem volt féltékeny, és egyszercsak elkezdett féltékenykedni a semmiből. Jól ismerte a napi rutinomat és a telefonján követhette is, hogy merre járok, ennek ellenére minden este hisztizett, hogy biztos van valakim. Két hét értetlenkedés után belém hasított, hogy basszus… tuti ő csal meg engem – és igazam lett.
Illat
Megvette élete első dizájner parfümjét. Ő, akit addig nógatni kellett, hogy egyáltalán hónaljstiftet használjon.
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