Apró, de annál árulkodóbb jelek – olvasóink elmesélik, hogyan jöttek rá, hogy a párjuk megcsalta őket. A történetek elgondolkodtatóak, néha szívszorítóak, néha pedig hátborzongatóak.

Szex

A barátnőm hirtelen nagyon odaadó lett a szexben. Mindenre kapható volt, amit felvetettem, és a heti egy-két együttlétből mindennapos szex lett. Mint kiderült, bűntudata volt, amiért megcsalt, és így „kompenzált.”

6 csillagjegy páros, akik nehezen bírják ki egymást A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A semmiből

Sosem volt féltékeny, és egyszercsak elkezdett féltékenykedni a semmiből. Jól ismerte a napi rutinomat és a telefonján követhette is, hogy merre járok, ennek ellenére minden este hisztizett, hogy biztos van valakim. Két hét értetlenkedés után belém hasított, hogy basszus… tuti ő csal meg engem – és igazam lett.

Illat

Megvette élete első dizájner parfümjét. Ő, akit addig nógatni kellett, hogy egyáltalán hónaljstiftet használjon. Olvass még a témában „Próbáld ki, hogy kivételesen figyelsz arra, amit mond” – Férfiak tanácsai a „békés” feleség érdekében „A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le

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