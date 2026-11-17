Elmosódik a határ az őszinteség és a tuskóság között, vagy direkt lépik át? Olvasóink történetein keresztül mutatjuk be, hol végződik az egyenes beszéd, és hol kezdődik a bántás.

Elmosódik a határ az őszinteség és a tuskóság között, vagy direkt lépik át?

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A gázláng

Az exem mindig azzal kezdte a mondatot, hogy „most ne sértődj meg, de…” vagy „brutálisan őszinte leszek, de…” illetve „nem bántásból mondom, de…”, majd utána mondott valami elképesztően bántót. És amikor megharagudtam, megsértődtem vagy sírtam, akkor tettetett ártatlansággal közölte, hogy ő csak elmondta a véleményét, most mi bajom van. Három év kellett, mire rájöttem, hogy ez nem „őszinteség”, hanem tipikus bántalmazó viselkedés.

A cikk

Két hete voltunk együtt, amikor megjelent az első cikkem egy lapban. Mindenkinek büszkén körbeküldtem és minden ismerősöm lelkesen gratulált, érződött, hogy örülnek a sikeremnek. Mindenki, kivéve őt. Olvass még a témában „És ebben mindenki egyetért velem” – ártatlannak tűnő, de valójában toxikus mondatok Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti „Hogyhogy én is keljek fel éjszaka a babához?!” Amikor a privilegizált férfinak az egyenlőség elnyomásnak tűnik Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

Ő visszaküldött egy 8 pontból álló irományt, amelyben leírta, hogy – szerinte – milyen stilisztikai „és egyéb” hibák vannak a cikkemben. Nem gratulált és nem írta, hogy egyébként jó a cikk, csak pontokba szedte a „hibákat.” Úgy lelombozott, hogy majdnem sírtam. A jókedvemből egyetlen perc alatt mélypontot csinált.

Nem válaszoltam, hanem aludtam egyet a dologra – hátha én reagáltam túl – de még másnap is rosszul esett a dolog. Megírtam neki, hogy véleményem szerint ez annak a tipikus esete, amikor egy férfi direkt meg akarja nyirbálni a nője önbizalmát, hogy nagyobbnak és többnek érezze magát mellette, de nekem ilyen partner nem kell, úgyhogy viszlát. Soha többet nem vettem fel neki a telefont és az üzeneteit sem olvastam el. A közös ismerőseinknek azt mondta, hogy szánalmas, mennyire „nem bírtam elviselni az ő építő kritikáját.”

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