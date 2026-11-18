Felmosol, portörölsz, kiszellőzteted a szobákat, mégis van egy meghatározhatatlan, kellemetlen illat a lakásban, amit sehogy sem tudsz elkapni. A legtöbb áporodott szag nem a látható felületekről jön, hanem olyan helyekről, ahová a takarítás közben ritkán nézünk be. Íme öt tipikus forrás, amit érdemes átnézni, mielőtt újabb illatosítót vásárolsz.
1. A mosógép gumitömítése
A mosógép ajtaja körüli gumikarika az egyik leggyakoribb, mégis leggyakrabban elfeledett szagforrás. A mosás után bent maradó nedvesség, a textíliákról leváló szöszök és a mosószer-maradványok ideális táptalajt adnak a penészgombáknak és a baktériumoknak. Ha mosás után rögtön becsukod az ajtót, a pára bent reked, és a gumitömítés redőiben kezd el szagosodni.
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