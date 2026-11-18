Vannak napok, amikor az ember úgy érzi, bármilyen kvízkérdésre tudná a választ – aztán jön egy fáraó neve vagy egy évszám, és kiderül, hogy mégsem. Mai kvízünkben a történelem kalandos ösvényeire vezetünk, de közben a tudomány, a földrajz és a popkultúra világába is bekukkantunk.
A kérdések között találsz ókori uralkodókat, elsüllyedt óceánjárókat, lángelméket és különleges zászlókat is – pont annyi kihívás, hogy tényleg meg kelljen dolgoznod minden pontért.
Nem kell diplomának lenni a polcon ahhoz, hogy valaki igazán művelt legyen – elég egy kis kíváncsiság és nyitottság. Lássuk, a te tudásod vajon egy lelkes amatőr régészére hasonlít-e, vagy inkább egy múzeumi vezetőére!
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Melyik évben tört ki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarországon?
1848. március 15-én robbant ki a forradalom Pesten, amelyet aztán a szabadságharc követett egészen 1849-ig, amikor a Habsburg és orosz csapatok együttesen verték le.
Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója?
A Jupiter tömege nagyobb, mint az összes többi naprendszerbeli bolygó tömege együttvéve.
Melyik ókori egyiptomi uralkodónő volt a Ptolemaida-dinasztia utolsó fáraója, aki szoros kapcsolatban állt Julius Caesarral és Marcus Antoniusszal is?
Kleopátra VII. volt Egyiptom utolsó uralkodója, halálával ért véget az ókori egyiptomi fáraók kora Kr. e. 30-ban.
Melyik híres brit író alkotta meg Sherlock Holmes detektív alakját?
Arthur Conan Doyle az 1880-as években írta meg az első Sherlock Holmes-történeteket, amelyek azóta is a krimi műfaj alapköveinek számítanak.
Melyik angol király vette feleségül hat alkalommal, és nevéhez fűződik az anglikán egyház megalapítása is?
VIII. Henrik 1534-ben szakított a római katolikus egyházzal, részben azért, hogy elválhasson első feleségétől, Aragóniai Katalintól.
Melyik amerikai városhoz köthető hagyományosan a jazz zenei műfaj születése a 20. század elején?
New Orleansban az afroamerikai zenei hagyományok és az európai harmóniák találkozásából alakult ki a jazz a 20. század elején.
Melyik ország fővárosa Varsó?
Varsó Lengyelország fővárosa és legnagyobb városa, amelyet a második világháborús pusztítás után szinte a semmiből építettek újjá.
Melyik évben süllyedt el a Titanic óceánjáró az első útja során?
A Titanic 1912 áprilisában süllyedt el, miután jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon.
A hagyomány szerint melyik évben alapította Romulus Rómát?
A legenda szerint Romulus Kr. e. 753-ban alapította Rómát, bár a régészeti leletek ennél korábbi településnyomokat is találtak a helyszínen.
Melyik fizikus fogalmazta meg a tömegvonzás törvényét, állítólag miután egy alma esett a fejére?
Isaac Newton a 17. században, a Principia Mathematica című művében írta le a gravitáció törvényét.
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