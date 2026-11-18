13 izgalmas kérdés történelemből és általános műveltségből – teszteld le, mennyire állnál helyt egy régész mellett!

Vannak napok, amikor az ember úgy érzi, bármilyen kvízkérdésre tudná a választ – aztán jön egy fáraó neve vagy egy évszám, és kiderül, hogy mégsem. Mai kvízünkben a történelem kalandos ösvényeire vezetünk, de közben a tudomány, a földrajz és a popkultúra világába is bekukkantunk.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések között találsz ókori uralkodókat, elsüllyedt óceánjárókat, lángelméket és különleges zászlókat is – pont annyi kihívás, hogy tényleg meg kelljen dolgoznod minden pontért.

Nem kell diplomának lenni a polcon ahhoz, hogy valaki igazán művelt legyen – elég egy kis kíváncsiság és nyitottság. Lássuk, a te tudásod vajon egy lelkes amatőr régészére hasonlít-e, vagy inkább egy múzeumi vezetőére! Olvass még a témában A 3 kedvenc nyári kiruccanásom, ami egyetlen forintba sem kerül – mégis feltölt „Drágám, túlreagálod…” Mondatok, amiket egy okos férfi sosem mond egy nőnek „Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni A 10 legjobb film, amely valós történeteken alapul

Kattints, válaszolj mind a 13 kérdésre, és derítsd ki, hány pontot érsz!

0% Melyik évben tört ki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarországon? 1830 1867 1848 Helyes! Helytelen! 1848. március 15-én robbant ki a forradalom Pesten, amelyet aztán a szabadságharc követett egészen 1849-ig, amikor a Habsburg és orosz csapatok együttesen verték le. Tovább >> Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója? Szaturnusz Neptunusz Jupiter Helyes! Helytelen! A Jupiter tömege nagyobb, mint az összes többi naprendszerbeli bolygó tömege együttvéve. Tovább >> Melyik ókori egyiptomi uralkodónő volt a Ptolemaida-dinasztia utolsó fáraója, aki szoros kapcsolatban állt Julius Caesarral és Marcus Antoniusszal is? Nofertiti Kleopátra Hatsepszut Helyes! Helytelen! Kleopátra VII. volt Egyiptom utolsó uralkodója, halálával ért véget az ókori egyiptomi fáraók kora Kr. e. 30-ban. Tovább >> Melyik híres brit író alkotta meg Sherlock Holmes detektív alakját? Charles Dickens Agatha Christie Arthur Conan Doyle Helyes! Helytelen! Arthur Conan Doyle az 1880-as években írta meg az első Sherlock Holmes-történeteket, amelyek azóta is a krimi műfaj alapköveinek számítanak. Tovább >> Melyik angol király vette feleségül hat alkalommal, és nevéhez fűződik az anglikán egyház megalapítása is? VIII. Henrik I. Jakab I. Erzsébet Helyes! Helytelen! VIII. Henrik 1534-ben szakított a római katolikus egyházzal, részben azért, hogy elválhasson első feleségétől, Aragóniai Katalintól. Tovább >> Melyik amerikai városhoz köthető hagyományosan a jazz zenei műfaj születése a 20. század elején? New York Chicago New Orleans Helyes! Helytelen! New Orleansban az afroamerikai zenei hagyományok és az európai harmóniák találkozásából alakult ki a jazz a 20. század elején. Tovább >> Melyik ország fővárosa Varsó? Lengyelország Csehország Szlovákia Helyes! Helytelen! Varsó Lengyelország fővárosa és legnagyobb városa, amelyet a második világháborús pusztítás után szinte a semmiből építettek újjá. Tovább >> Melyik évben süllyedt el a Titanic óceánjáró az első útja során? 1920 1905 1912 Helyes! Helytelen! A Titanic 1912 áprilisában süllyedt el, miután jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. Tovább >> A hagyomány szerint melyik évben alapította Romulus Rómát? Kr. e. 753 Kr. e. 509 Kr. e. 27 Helyes! Helytelen! A legenda szerint Romulus Kr. e. 753-ban alapította Rómát, bár a régészeti leletek ennél korábbi településnyomokat is találtak a helyszínen. Tovább >> Melyik fizikus fogalmazta meg a tömegvonzás törvényét, állítólag miután egy alma esett a fejére? Galileo Galilei Isaac Newton Albert Einstein Helyes! Helytelen! Isaac Newton a 17. században, a Principia Mathematica című művében írta le a gravitáció törvényét. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy régész? Teszteld a tudásodat! Lelkes amatőr vagy, de még van hova fejlődnöd Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a tudás nem egyik napról a másikra épül fel, hanem apró felfedezésekből. Legközelebb talán pont azok a tények ragadnak meg, amiken most elcsúsztál – és az is egy remek kezdet. Egy múzeumi vezető biztosan szívesen látna a csapatában Szépen helytálltál: a történelem és az általános műveltség sem ismeretlen terep számodra. Egy-két apróságon még csiszolhatnál, de összességében büszke lehetsz a teljesítményedre. Egy igazi ásatási szakértő tudása van benned Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz – a fáraóktól a fizikai törvényekig szinte semmi nem fogott ki rajtad. Ha lenne kvízbajnokság a szomszédságban, bátran nevezz be, mert a dobogó biztosan vár rád! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy sikerült, egy biztos: a tudás mindig megéri az utánajárást – legközelebb is várunk egy újabb fejtörővel!

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben