Hiába főzöd órákig a marhapörköltet, a hús mégis rágós és kemény marad? A probléma sokszor már az elkészítés első perceiben kezdődik: nem mindegy, hogyan pirítod le a húskockákat, milyen sorrendben kerülnek az alapanyagok a fazékba, és mekkora lángon fő az étel. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat és azokat az egyszerű trükköket, amelyekkel igazán omlós, szaftos marhapörköltet készíthetsz.
Miért lesz rágós a hús a pörköltben?
A marhahús állagát nagyban meghatározza a benne található kötőszövet, különösen a kollagén mennyisége. Ez hosszabb, nedves hőkezelés hatására fokozatosan zselatinná alakul, amitől a hús puhább, a pörkölt szaftja pedig selymesebb lesz. Ha viszont túl rövid ideig vagy nem megfelelő hőfokon főzöd, a kollagénnek nincs elég ideje lebomlani, így a hús kemény és rágós maradhat.
Fontos tudni, hogy a pirítás önmagában nem teszi omlóssá a húst, és nem is zárja bele a nedvességet. Elsősorban az ízek kialakulása miatt fontos: a magas hőmérsékleten végbemenő Maillard-reakció révén kellemesen pirult, gazdag aromákat kapunk.
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