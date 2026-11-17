Nem elég a jó hús és a megfelelő fűszerezés: a pirítás és a főzés módja is sokat számít. Ezekkel a trükkökkel tökéletesebb lesz a marhapörkölt.

Hiába főzöd órákig a marhapörköltet, a hús mégis rágós és kemény marad? A probléma sokszor már az elkészítés első perceiben kezdődik: nem mindegy, hogyan pirítod le a húskockákat, milyen sorrendben kerülnek az alapanyagok a fazékba, és mekkora lángon fő az étel. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat és azokat az egyszerű trükköket, amelyekkel igazán omlós, szaftos marhapörköltet készíthetsz.

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Miért lesz rágós a hús a pörköltben?

A marhahús állagát nagyban meghatározza a benne található kötőszövet, különösen a kollagén mennyisége. Ez hosszabb, nedves hőkezelés hatására fokozatosan zselatinná alakul, amitől a hús puhább, a pörkölt szaftja pedig selymesebb lesz. Ha viszont túl rövid ideig vagy nem megfelelő hőfokon főzöd, a kollagénnek nincs elég ideje lebomlani, így a hús kemény és rágós maradhat.

Fontos tudni, hogy a pirítás önmagában nem teszi omlóssá a húst, és nem is zárja bele a nedvességet. Elsősorban az ízek kialakulása miatt fontos: a magas hőmérsékleten végbemenő Maillard-reakció révén kellemesen pirult, gazdag aromákat kapunk. Olvass még a témában A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat? Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki Nem készülök előre mindenre és nem pipálgatom a karácsonyi listát – mégsem félek az ünnepi káosztól Így változik a szerelemhez való hozzáállásod az életkoroddal – horoszkópod szerint

A puha végeredményhez azonban a megfelelő húsrész és a türelmes főzés legalább ennyire fontos.

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