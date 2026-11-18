Kevesebbet kérdez, ritkábban keres, vagy megváltozik a hangnem? Hat apró kommunikációs jel, amely sokat elárulhat a kapcsolatod állapotáról.

John Gottman amerikai pszichológus évtizedeken át kutatta, milyen apró jelekből lehet megjósolni egy kapcsolat jövőjét, és arra jutott, hogy a hangnem, a válaszkészség és a figyelem finom változásai sokszor előbb jeleznek bajt, mint egy nyílt konfliktus.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Rövidebbek a válaszok

Ahol régen három mondatban mesélt valaki a napjáról, ott most egy szó is elég. Ez önmagában nem vészjósló, hiszen a fáradtság vagy a hajtás is okozhatja, de ha tartósan megmarad, az gyakran azt jelzi, hogy az egyik fél már nem érzi fontosnak megosztani a részleteket. A rövidülő válaszok mögött legtöbbször nem harag van, hanem egyfajta belső távolodás.

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