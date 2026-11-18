John Gottman amerikai pszichológus évtizedeken át kutatta, milyen apró jelekből lehet megjósolni egy kapcsolat jövőjét, és arra jutott, hogy a hangnem, a válaszkészség és a figyelem finom változásai sokszor előbb jeleznek bajt, mint egy nyílt konfliktus.
1. Rövidebbek a válaszok
Ahol régen három mondatban mesélt valaki a napjáról, ott most egy szó is elég. Ez önmagában nem vészjósló, hiszen a fáradtság vagy a hajtás is okozhatja, de ha tartósan megmarad, az gyakran azt jelzi, hogy az egyik fél már nem érzi fontosnak megosztani a részleteket. A rövidülő válaszok mögött legtöbbször nem harag van, hanem egyfajta belső távolodás.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.