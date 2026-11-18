A következő napok bolygóállásai felerősíthetik a megérzéseket és a tudatalatti jelzéseit. Három csillagjegy álmai most különösen beszédesek lehetnek.

Vannak éjszakák, amikor egy különösen élénk álom egész nap velünk marad, és nehéz szabadulni az érzéstől, hogy talán többet jelent egyszerű képzelgésnél. A következő napok bolygóállásai az asztrológia szerint felerősíthetik a megérzéseket, az érzelmi érzékenységet és a tudatalatti üzeneteire való fogékonyságot. Három csillagjegynek különösen érdemes lehet odafigyelnie arra, mit üzennek az éjszakai álmai.

3 csillagjegy, aki mindig ráérez az igazságra A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Halak

A Halak számára különösen izgalmas időszak következik, hiszen a Hold november 17-én este belép a saját jegyükbe, ahol november 20-ig tartózkodik. Ez az asztrológiai hatás felerősítheti az egyébként is élénk fantáziájukat, az intuíciójukat és az érzelmi fogékonyságukat. Az álmaik most különösen intenzívek és emlékezetesek lehetnek, ezért érdemes reggel néhány gondolatban vagy akár egy naplóban rögzíteniük, mire emlékeznek. Egy visszatérő motívum vagy különös álomkép olyan érzéseket is felszínre hozhat, amelyeket ébren még nehezen tudnak megfogalmazni.

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