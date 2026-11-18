A sütőtökből nemcsak levest készíthetsz! Mutatunk három egyszerű, fűszeres desszertet, amelyekkel igazán finommá teheted a novemberi napokat.

A sütőtök nemcsak levesként vagy köretként állja meg a helyét: édes sütemények és krémes desszertek alapanyagaként is remekül működik. Jellegzetes íze jól passzol a fahéjhoz, a gyömbérhez és a szerecsendióhoz, ráadásul egy kis sütőtökpürével igazán puha, szaftos édességeket készíthetsz. Mutatunk három egyszerű receptet, amelyekkel még novemberben érdemes kihasználni az őszi szezon ízeit.

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1. Puha, fűszeres sütőtökös muffin

Ha egy könnyen elkészíthető, uzsonnára vagy reggeli mellé is kínálható édességet keresel, a sütőtökös muffin jó választás. A sütőtökpürétől puha és kellemesen szaftos lesz a tésztája, a fahéj és a gyömbér pedig igazi őszi hangulatot ad neki.

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200 g sütőtökpüré

200 g finomliszt

100 g kristálycukor

100 g barna cukor

2 tojás

125 ml étolaj

1 teáskanál vaníliakivonat

1 teáskanál szódabikarbóna

1/2 teáskanál só

2 teáskanál őrölt fahéj

1/2 teáskanál őrölt gyömbér

1/4 teáskanál szerecsendió

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 190 fokra, és bélelj ki egy muffinformát papírkapszlikkal. Egy tálban keverd össze a sütőtökpürét, a tojásokat, az olajat és a vaníliát. Egy másik edényben vegyítsd el a lisztet, a kétféle cukrot, a szódabikarbónát, a sót és a fűszereket. Öntsd a száraz hozzávalókat a nedves keverékhez, majd dolgozd össze őket. Nem kell túlkeverni a tésztát, elég, ha már nem látszik benne száraz liszt. Oszd el a masszát a formákban, majd süsd körülbelül 20–25 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy elkészült-e.

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