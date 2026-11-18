A sütőtök nemcsak levesként vagy köretként állja meg a helyét: édes sütemények és krémes desszertek alapanyagaként is remekül működik. Jellegzetes íze jól passzol a fahéjhoz, a gyömbérhez és a szerecsendióhoz, ráadásul egy kis sütőtökpürével igazán puha, szaftos édességeket készíthetsz. Mutatunk három egyszerű receptet, amelyekkel még novemberben érdemes kihasználni az őszi szezon ízeit.
1. Puha, fűszeres sütőtökös muffin
Ha egy könnyen elkészíthető, uzsonnára vagy reggeli mellé is kínálható édességet keresel, a sütőtökös muffin jó választás. A sütőtökpürétől puha és kellemesen szaftos lesz a tésztája, a fahéj és a gyömbér pedig igazi őszi hangulatot ad neki.
Hozzávalók 12 darabhoz:
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- 200 g sütőtökpüré
- 200 g finomliszt
- 100 g kristálycukor
- 100 g barna cukor
- 2 tojás
- 125 ml étolaj
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 teáskanál szódabikarbóna
- 1/2 teáskanál só
- 2 teáskanál őrölt fahéj
- 1/2 teáskanál őrölt gyömbér
- 1/4 teáskanál szerecsendió
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 190 fokra, és bélelj ki egy muffinformát papírkapszlikkal.
- Egy tálban keverd össze a sütőtökpürét, a tojásokat, az olajat és a vaníliát.
- Egy másik edényben vegyítsd el a lisztet, a kétféle cukrot, a szódabikarbónát, a sót és a fűszereket.
- Öntsd a száraz hozzávalókat a nedves keverékhez, majd dolgozd össze őket. Nem kell túlkeverni a tésztát, elég, ha már nem látszik benne száraz liszt.
- Oszd el a masszát a formákban, majd süsd körülbelül 20–25 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy elkészült-e.
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