Harminchat évvel a rendszerváltás után végre megnyíltak az ügynökakták – történelmi pillanat ez, amelyre sokan évtizedek óta vártak. Mégis van bennem valami nyugtalanság azzal kapcsolatban, ahogyan most szembenézünk a múltunkkal.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Harminchat évvel a rendszerváltás után végre megnyíltak az ügynökakták. November 4. óta bárki kereshet az interneten az egykori állambiztonsági szolgálatok hálózati nyilvántartásaiban, és megnézheti, kik kerültek kapcsolatba a rendszerrel. Történelmi pillanat ez, amelyre sokan évtizedek óta vártak. Mégis van bennem valami nyugtalanság azzal kapcsolatban, ahogyan most szembenézünk a múltunkkal. Nem azért, mert ne lenne szükség a nyilvánosságra, hanem mert nem vagyok biztos benne, hogy társadalomként felkészültünk arra, amit ezzel kezdünk.

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Pontosan mit is látunk, amikor megnyitjuk az adatbázist

Első körben a 6-os kartonok, a beszervezési naplók és a mágnesszalagos nyilvántartások váltak kereshetővé. Ezekből kiderülhet, hogy valakit megpróbáltak beszervezni, milyen fedőnéven tartották nyilván, és rendelkezett-e munkadossziéval. A részletes beszervezési dossziék közzététele folyamatos, ezek legkésőbb 2027 februárjáig kerülnek fel. A megmaradt iratanyag azonban eleve töredékes: dokumentumok tűntek el, másokat megsemmisítettek, a megfigyeltek személyes adatait pedig a nyilvánosságra hozott anyagokból kitakarják.

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