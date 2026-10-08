A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

A konyhaasztalon mindig ott állt egy kis piros dobozka, félig üres, a teteje enyhén ragacsos a régi kanálnyomoktól. Senki nem gondolta volna, hogy ez a nagymamám titkos fegyvere a vasárnapi pörkölthöz. Amikor megkérdeztem tőle, miért nyúl bele mindig a kakaóporba, csak annyit mondott: „Ez teszi kerekké az ízét, aranyom.” Nem magyarázta el bővebben, és én évekig nem is kérdeztem tovább.
A családi asztalnál mindenki dicsérte a szószát: sűrű volt, fényes, és volt benne valami megfoghatatlan mélység, ami a hagyományos, csak paprikával és zsírral készült pörköltekből hiányzott. Anyám is próbálta otthon rekonstruálni a receptet, de mindig azt mondta, hiányzik belőle valami. Nagymamám csak mosolygott, és tovább kavargatta a fazekat, mintha jól szórakozna azon, hogy senki nem jön rá a nyitjára.
Egy kanál kakaó, és a pörkölt hirtelen olyan lett, mintha órákkal tovább főtt volna.
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Amikor végre elárulta a trükköt, először magam is meglepődtem. A keserű kakaópor ugyanis nem édesíti meg az ételt, ha megfelelő mennyiségben és cukor nélkül használjuk, hanem mélységet ad neki. A benne lévő kakaóvaj és a pörkölt kakaóbab aromái finoman összeolvadnak a paprikás alappal, és olyan bársonyos, kissé füstös ízt kölcsönöznek a szósznak, amit nehéz szavakba önteni. Ez a technika nem is áll olyan messze a mexikói konyha mole szószaitól, ahol a csokoládét évszázadok óta használják húsos, fűszeres ételek gazdagítására.
Miért működik a kakaó a pörköltben
A kakaópor kettős szerepet tölt be: egyszerre sűrít és ízesít. A benne lévő keményítő apró segítséget adhat a szósz besűrűsödéséhez, míg a kakaó jellegzetes, enyhén kesernyés aromája tompíthatja a paradicsom és a paprika néha túl éles savasságát. A végeredmény egy kerekebb, testesebb íz, amit sokan csak annyival írnak le: „valami más van ebben a pörköltben, de nem tudom, mi.”
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