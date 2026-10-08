A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

Egy nagymama régi konyhai trükkje: egy kevés cukrozatlan kakaópor különleges mélységet és teltebb ízt adhat a pörköltnek.

A konyhaasztalon mindig ott állt egy kis piros dobozka, félig üres, a teteje enyhén ragacsos a régi kanálnyomoktól. Senki nem gondolta volna, hogy ez a nagymamám titkos fegyvere a vasárnapi pörkölthöz. Amikor megkérdeztem tőle, miért nyúl bele mindig a kakaóporba, csak annyit mondott: „Ez teszi kerekké az ízét, aranyom.” Nem magyarázta el bővebben, és én évekig nem is kérdeztem tovább.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A családi asztalnál mindenki dicsérte a szószát: sűrű volt, fényes, és volt benne valami megfoghatatlan mélység, ami a hagyományos, csak paprikával és zsírral készült pörköltekből hiányzott. Anyám is próbálta otthon rekonstruálni a receptet, de mindig azt mondta, hiányzik belőle valami. Nagymamám csak mosolygott, és tovább kavargatta a fazekat, mintha jól szórakozna azon, hogy senki nem jön rá a nyitjára.

Egy kanál kakaó, és a pörkölt hirtelen olyan lett, mintha órákkal tovább főtt volna. Olvass még a témában Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút 3 szabály, amit lefektettünk, mielőtt a gyerek megkapta az első háziállatát Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül Nem szeretném, hogy a szüleim ott legyenek az esküvőmön – pedig nem is vagyunk rosszban

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Amikor végre elárulta a trükköt, először magam is meglepődtem. A keserű kakaópor ugyanis nem édesíti meg az ételt, ha megfelelő mennyiségben és cukor nélkül használjuk, hanem mélységet ad neki. A benne lévő kakaóvaj és a pörkölt kakaóbab aromái finoman összeolvadnak a paprikás alappal, és olyan bársonyos, kissé füstös ízt kölcsönöznek a szósznak, amit nehéz szavakba önteni. Ez a technika nem is áll olyan messze a mexikói konyha mole szószaitól, ahol a csokoládét évszázadok óta használják húsos, fűszeres ételek gazdagítására.

Miért működik a kakaó a pörköltben

A kakaópor kettős szerepet tölt be: egyszerre sűrít és ízesít. A benne lévő keményítő apró segítséget adhat a szósz besűrűsödéséhez, míg a kakaó jellegzetes, enyhén kesernyés aromája tompíthatja a paradicsom és a paprika néha túl éles savasságát. A végeredmény egy kerekebb, testesebb íz, amit sokan csak annyival írnak le: „valami más van ebben a pörköltben, de nem tudom, mi.”

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.