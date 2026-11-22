A szerelemben a birtoklási vágy és a bizonytalanság is könnyen felszínre törhet. Négy csillagjegy, aki hajlamos lehet a szélsőséges féltékenységre.

A féltékenység minden kapcsolatban felütheti a fejét, de vannak, akik különösen nehezen viselik, ha a párjuk mások figyelmét is élvezi. Számukra a bizalom és a kizárólagosság alapvető fontosságú, ezért akár egy ártatlannak tűnő helyzet is bizonytalanságot válthat ki belőlük. Az asztrológia szerint négy csillagjegy hajlamosabb lehet arra, hogy a féltékenység szélsőségesebb formáját élje meg.

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Skorpió

A Skorpió az egyik legintenzívebb érzelmi világú csillagjegy, aki a szerelemben mindent vagy semmit alapon működik. Ha valakit közel enged magához, teljes odaadást vár el, és nehezen viseli, ha úgy érzi, hogy a figyelem megoszlik közte és valaki más között. A féltékenysége gyakran a mély kötődéséből és az elvesztéstől való félelméből fakad. Nem feltétlenül rendez jelenetet, inkább csendben figyel, megjegyzi az apró részleteket, és sokáig emlékszik arra, ha egyszer megingott a bizalma. Ha azonban úgy érzi, hogy becsapták, rendkívül nehéz visszaszerezni a bizalmát.

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