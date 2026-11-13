5 mennyei linzer recept, ami garantáltan ünnepi hangulatba hoz

Kevés sütemény idézi meg olyan könnyen a decemberi készülődés hangulatát, mint a frissen sült, omlós linzer. A porcukros karikák, a gyümölcsös töltelékek és a fahéjjal, naranccsal vagy mézeskalácsfűszerrel illatosított tészták már sütés közben karácsonyi hangulatot teremtenek. Ráadásul a linzer nemcsak Mikulásra vagy az ünnepi vendégváráshoz tökéletes: szép dobozba csomagolva akár ehető ajándék is lehet belőle. Mutatunk öt különleges változatot a klasszikustól a látványos, karácsonyi formákig, amelyekkel garantáltan édesebb lesz az adventi időszak.
1. Klasszikus, lekváros linzerkarika – az örök karácsonyi kedvenc
Hozzávalók:
- 30 dkg finomliszt
- 20 dkg hideg vaj
- 10 dkg porcukor
- 1 tojássárgája
- 1 citrom reszelt héja
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 csipet só
- kb. 15 dkg sűrű málnalekvár vagy baracklekvár
- porcukor a szóráshoz
Elkészítés:
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