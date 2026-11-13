5 mennyei linzer recept, ami garantáltan ünnepi hangulatba hoz

Ezek az omlós, illatos linzerek az ünnepi süteményestál sztárjai lesznek! Öt egyszerű recept, amelyekkel garantáltan megteremtheted a karácsonyi hangulatot.

Kevés sütemény idézi meg olyan könnyen a decemberi készülődés hangulatát, mint a frissen sült, omlós linzer. A porcukros karikák, a gyümölcsös töltelékek és a fahéjjal, naranccsal vagy mézeskalácsfűszerrel illatosított tészták már sütés közben karácsonyi hangulatot teremtenek. Ráadásul a linzer nemcsak Mikulásra vagy az ünnepi vendégváráshoz tökéletes: szép dobozba csomagolva akár ehető ajándék is lehet belőle. Mutatunk öt különleges változatot a klasszikustól a látványos, karácsonyi formákig, amelyekkel garantáltan édesebb lesz az adventi időszak.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Klasszikus, lekváros linzerkarika – az örök karácsonyi kedvenc

Hozzávalók:

30 dkg finomliszt

20 dkg hideg vaj

10 dkg porcukor

1 tojássárgája

1 citrom reszelt héja

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

kb. 15 dkg sűrű málnalekvár vagy baracklekvár

porcukor a szóráshoz

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