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5 mennyei linzer recept, ami garantáltan ünnepi hangulatba hoz
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5 mennyei linzer recept, ami garantáltan ünnepi hangulatba hoz

Váradi Petra
Írta 2026.11.13.
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Ezek az omlós, illatos linzerek az ünnepi süteményestál sztárjai lesznek! Öt egyszerű recept, amelyekkel garantáltan megteremtheted a karácsonyi hangulatot.

Kevés sütemény idézi meg olyan könnyen a decemberi készülődés hangulatát, mint a frissen sült, omlós linzer. A porcukros karikák, a gyümölcsös töltelékek és a fahéjjal, naranccsal vagy mézeskalácsfűszerrel illatosított tészták már sütés közben karácsonyi hangulatot teremtenek. Ráadásul a linzer nemcsak Mikulásra vagy az ünnepi vendégváráshoz tökéletes: szép dobozba csomagolva akár ehető ajándék is lehet belőle. Mutatunk öt különleges változatot a klasszikustól a látványos, karácsonyi formákig, amelyekkel garantáltan édesebb lesz az adventi időszak.

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1. Klasszikus, lekváros linzerkarika – az örök karácsonyi kedvenc

Hozzávalók:

  • 30 dkg finomliszt
  • 20 dkg hideg vaj
  • 10 dkg porcukor
  • 1 tojássárgája
  • 1 citrom reszelt héja
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • kb. 15 dkg sűrű málnalekvár vagy baracklekvár
  • porcukor a szóráshoz

Elkészítés:

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