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5 film, amiért megéri év végéig moziba menni

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5 film, amiért megéri év végéig moziba menni

Szalai Dóra
Írta 2026.11.13.
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Magyar közönségkedvenc folytatása, karácsonyi vígjátékok és látványos sci-fi: ezt az öt filmet érdemes megnézned, mielőtt véget ér 2026.

Borítókép: IMDb

Az év utolsó heteiben sem maradunk izgalmas mozis premierek nélkül: nagy sikerű filmek folytatásai, sztárokkal teli vígjátékok és látványos sci-fi-kalandok is érkeznek a vászonra. Johnny Depp egy jól ismert karácsonyi történet új feldolgozásában tér vissza, a Hogyan tudnék élni nélküled? rajongói ismét találkozhatnak kedvenceikkel, és a Dűne univerzuma is új fejezettel bővül. Összegyűjtöttünk öt filmet, amelyek miatt még az ünnepek előtt vagy alatt is érdemes lehet jegyet váltani.

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1. Ebenezer – Johnny Depp újra elmeséli a Karácsonyi éneket

Bemutató: 2026. november 12.

Charles Dickens klasszikus karácsonyi története ezúttal Johnny Depp főszereplésével elevenedik meg a mozivásznon. A színész a zsugori Ebenezer Scrooge-ot alakítja, akinek karácsony éjszakáján természetfeletti utazásra kell indulnia: a múlt, a jelen és a jövő látomásai szembesítik mindazzal, amit életében tett, és azzal is, milyen emberré válhatna még. A filmet Ti West rendezi, akinek a nevéhez többek között az X és a Pearl című horrorfilmek kötődnek, így a jól ismert történet ezúttal sötétebb, gótikusabb hangulatot ígér. A szereplőgárdában Johnny Depp mellett Daisy Ridley, Rupert Grint és Ian McKellen is feltűnik. Ha szereted a karácsonyi történeteket, de szívesen megnéznéd őket egy kicsit különlegesebb, borzongatóbb köntösben, ezt a filmet érdemes felírnod a listádra.

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