Mi az oka, ha gyakran zsibbadnak a lábujjaid? Orvosok elárulják

Néhány lépés után hirtelen bizsergeni kezd a nagylábujj, aztán a lábfej külső éle is elzsibbad, mintha tűk szurkálnák a bőrt, vagy egy láthatatlan zokni szorítaná a lábadat. A legtöbben ilyenkor megállnak, kirázzák a lábfejüket, aztán továbbmennek, és el is felejtik az egészet. Pedig ha a kellemetlen érzés rendszeresen visszatér, érdemes utánajárni az okának. A háttérben ugyanis nemcsak egy szűk cipő, hanem idegi, gerinceredetű vagy akár keringési probléma is állhat.
1. A szoros cipő is okozhat zsibbadást
A legegyszerűbb magyarázat gyakran a szoros vagy rossz formájú lábbeli. Ha a cipő orra keskeny, a lábujjak összepréselődnek, az ott futó idegek pedig folyamatos nyomás alá kerülhetnek. Hasonló hatása lehet a magas sarkú cipőnek is, hiszen ilyenkor a testsúly nagy része előretolódik, és a talp elülső részére, valamint a lábujjakra aránytalanul sok teher nehezedik.
Érdemes megfigyelni, hogy a zsibbadás mindig ugyanabban a cipőben jelentkezik-e. Ha igen, segíthet a szélesebb orrú, megfelelő méretű lábbeli választása, amelyben a lábujjak szabadon mozoghatnak. Ha azonban a panasz kényelmes cipőben, pihenés közben is jelentkezik, más okot is keresni kell.
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