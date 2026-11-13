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5 érdekesség a Mária Valéria hídról, amit talán még nem tudtál
Pexels

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5 érdekesség a Mária Valéria hídról, amit talán még nem tudtál

Váradi Petra
Írta 2026.11.13.
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Tudtad, hogy a Mária Valéria hidat a második világháborúban felrobbantották? Mutatunk öt érdekességet Esztergom és Párkány ikonikus átkelőjéről.

Esztergom és a szlovákiai Párkány között mindössze néhány perc alatt átsétálhatunk a Duna fölött, de a Mária Valéria híd története jóval több egy egyszerű folyami átkelőénél. Többször elpusztult, évtizedekig hiányzott a két város életéből, újjáépítése pedig a magyar–szlovák kapcsolatok egyik fontos jelképe lett. A híd nemcsak történelmi emlék, hanem különleges mérnöki alkotás is, amelynek számos kevésbé ismert részlete van. Mutatunk öt érdekességet, ami miatt érdemes más szemmel is végigsétálni rajta.

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1. Már 1895-ben átadták, de nem ez volt az első dunai átkelő a környéken

A Mária Valéria híd története a 19. század végéig nyúlik vissza. Az eredeti hidat 1895. szeptember 28-án adták át, és Esztergomot kötötte össze a Duna túlpartján fekvő Párkánnyal. A terveket Feketeházy János készítette, aki a korszak egyik jelentős magyar hídtervező mérnöke volt. A híd megépítése fontos gazdasági és közlekedési előrelépést jelentett, hiszen a korábbi átkeléshez a folyó vízállásától és az időjárástól függő hajókat, kompokat kellett igénybe venni.

A híd öt nyílásból álló acélszerkezetként épült meg, és a korabeli mérnöki tudás egyik látványos példája volt. Nevét Mária Valéria főhercegnőről, Ferenc József és Erzsébet királyné lányáról kapta.

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