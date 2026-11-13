A születési órád leleplezi: ez a rejtett aszcendens-hatás határozza meg, hogyan látnak téged mások az első 5 percben

Két ember, azonos napon, azonos csillagjegy alatt született, mégis teljesen másképp hat a környezetére: az egyik már belépéskor magára vonja a figyelmet, a másik inkább megfigyel, mielőtt megszólalna. A különbséget ritkán a Napjegy adja, hanem az aszcendens, vagyis az a csillagkép, amely a születésed pillanatában éppen a keleti horizonton emelkedett.
Az aszcendens nagyjából kétóránként vált jegyet, így két testvér, akik ugyanazon a napon, de más órában jöttek világra, egészen eltérő aszcendenssel rendelkezhet.
Miért pont az első öt perc számít
A pszichológia régóta foglalkozik azzal, milyen gyorsan alakul ki rólunk az első benyomás, és az asztrológia ezt a jelenséget saját nyelvén próbálja megragadni. Az aszcendens olyan, mint egy automatikusan felvett testtartás vagy hanglejtés: mire tudatosan eldöntenéd, hogyan mutatkozz be, a tested és a reakcióid már elárulták a lényeget.
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