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A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat
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A 12 csillagjegy rangsora: velük jobb nem ujjat húzni, ha elárulod a bizalmukat

Farkas Izabella
Írta 2026.11.13.
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Van, aki azonnal szembesít, más soha többé nem enged közel magához. A csillagjegyek rangsora meglepő dolgokat árul el a bizalomról.

Egy elárult titok, egy háta mögött elmondott mondat, egy becsapás: mindenki másként reagál rá. Van, aki azonnal kirobban, van, aki évekig hordozza magában a sértést, és van, aki egyetlen szó nélkül egyszerűen kilép az életedből. Az asztrológia szerint a csillagjegyek karaktere sokat elárul arról, hogyan dolgozzuk fel, ha valaki visszaél a bizalmunkkal, és mennyire nehéz utána helyreállítani a kapcsolatot. Az alábbi sorrend a leghevesebb reakcióktól halad a leginkább megbocsátó típusok felé.

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1. Kos

A Kos nem szokott sokáig fontolgatni, mielőtt reagál. Ha kiderül, hogy becsapták, az indulat szinte azonnal kitör belőle, és gondolkodás nélkül kimondja, amit érez. Egy baráti beszélgetésben vagy akár egy családi összejövetelen sem fogja vissza magát, ha szembesülnie kell egy hazugsággal. A heves kitörés után viszont meglepően gyorsan lecsillapodik, és sokszor már másnap hajlandó újra szóba állni azzal, aki megbántotta, bár a bizalmat nehezen adja vissza teljesen.

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