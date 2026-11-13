„Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem” – Karácsonyok, amik máshogy alakultak, mint vártuk

Három olvasónk meséli el, hogyan lett egy karácsonyi meglepetésből szakítás, egy családi vacsorából titokleleplezés, egy ajándékból pedig éveken át emlegetett történet.
„Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem”
„Három éve voltunk együtt a párommal, együtt laktunk, és már a közös jövőnket tervezgettük. Decemberben furcsán viselkedett: titokban telefonált, szervezkedett. Én persze rögtön arra gondoltam, hogy lánykérés lesz. Még a körmösömhöz is úgy mentem, hogy elegáns, visszafogott színt kértem, hátha szükség lesz rá a fotókon„ – meséli a 29 éves Nóra.
„Szenteste a szüleimnél ünnepeltünk. Vacsora után, amikor kettesben maradtunk, a párom egy borítékot nyújtott át. Egy hosszú levél volt benne, amelyben leírta, hogy hónapok óta nem boldog a kapcsolatunkban, és szeretne szakítani. Először azt hittem, viccel, de az arcáról láttam, hogy komolyan gondolja.
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Később az is kiderült, hogy a titkos telefonálások alatt már lakást keresett magának, és a költözését szervezte. Én közben már azt hittem, az esküvőnket tervezgetjük. Másnap elvitte a holmiját, én pedig ott maradtam a szüleimnél, akiknek végig kellett nézniük az egészet.”
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