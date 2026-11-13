„Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem” – Karácsonyok, amik máshogy alakultak, mint vártuk

A karácsonyhoz rengeteg elvárást társítunk: romantikus pillanatokat, meghitt családi együttléteket, tökéletes ajándékokat remélünk. De mi történik, ha az ünnep egészen más fordulatot vesz, mint amire készültünk?

Három olvasónk meséli el, hogyan lett egy karácsonyi meglepetésből szakítás, egy családi vacsorából titokleleplezés, egy ajándékból pedig éveken át emlegetett történet.

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„Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem”

„Három éve voltunk együtt a párommal, együtt laktunk, és már a közös jövőnket tervezgettük. Decemberben furcsán viselkedett: titokban telefonált, szervezkedett. Én persze rögtön arra gondoltam, hogy lánykérés lesz. Még a körmösömhöz is úgy mentem, hogy elegáns, visszafogott színt kértem, hátha szükség lesz rá a fotókon„ – meséli a 29 éves Nóra.

„Szenteste a szüleimnél ünnepeltünk. Vacsora után, amikor kettesben maradtunk, a párom egy borítékot nyújtott át. Egy hosszú levél volt benne, amelyben leírta, hogy hónapok óta nem boldog a kapcsolatunkban, és szeretne szakítani. Először azt hittem, viccel, de az arcáról láttam, hogy komolyan gondolja. Olvass még a témában „Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között „A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak

Később az is kiderült, hogy a titkos telefonálások alatt már lakást keresett magának, és a költözését szervezte. Én közben már azt hittem, az esküvőnket tervezgetjük. Másnap elvitte a holmiját, én pedig ott maradtam a szüleimnél, akiknek végig kellett nézniük az egészet.”

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