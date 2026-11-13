5 őszi divatszín, ami éveket fiatalíthat a megjelenéseden 50 felett

Felejtsd el, hogy ősszel csak a fekete és a barna jöhet szóba! Ez az öt 2026-os divatszín különösen előnyös lehet 50 felett, és éveket fiatalíthat az összhatáson.

Az ősz beköszöntével sokan automatikusan a fekete, a szürke és a sötétbarna ruhákhoz nyúlnak, pedig egy jól megválasztott szín sokkal többet tehet a megjelenésért, mint gondolnánk. Bizonyos árnyalatok frissebbé tehetik az arcot, kiemelhetik a szem színét, és még egy egyszerű összeállítást is elegánsabbá varázsolhatnak. Az idei, 2026-os őszi trendek között több olyan színt is találunk, amely 50 felett különösen előnyös lehet. Mutatjuk, melyik öt árnyalatot érdemes beépítened a ruhatáradba, ha fiatalosabb és modernebb megjelenésre vágysz.

Az ősz utolsó napjai négy csillagjegynek nyitnak kaput A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Csokoládébarna – elegáns, meleg és sokkal frissebb a feketénél

A csokoládébarna az idei ősz egyik meghatározó árnyalata, amely a kifinomult, időtálló öltözködés kedvelőinek különösen jó választás. A 2026-os őszi-téli kollekciókban is hangsúlyosan megjelenik, ráadásul sokkal lágyabb hatást kelt, mint a klasszikus fekete. Meleg tónusai szépen keretezik az arcot, és különösen jól mutatnak krémfehérrel, bézzsel vagy karamellszínnel kombinálva.

50 felett érdemes egy csokoládébarna kötött pulóvert, blézert vagy kabátot választani, amelyet világos felsővel egészíthetsz ki. Ha tetőtől talpig sötét színeket viselsz, az néha szigorúbbá teheti az összhatást, ezért egy világosabb sállal vagy felsőrésszel könnyen lágyíthatsz rajta. Olvass még a témában Gua sha és face yoga: természetes arcformálás műtétek nélkül Ugyanaz a ruha, teljesen más hangulat: 5 kiegészítő, ami pillanatok alatt őszivé varázsolja a szettedet „Kend be magad tetőtől talpig fürdés után” – A bőrápolási tanácsadó tippjei tavasz kezdetére 5 tipp, ahogyan idén ősszel a barna leggingst hordhatod

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.