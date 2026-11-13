5 jel, hogy élvezi a figyelmedet, de nem akar veled kapcsolatot

Az alábbi öt jel segít felismerni, amikor valaki szívesen fogyasztja a figyelmedet, de a kapcsolat gondolatától tudatosan távol tartja magát.
1. Éjjel aktív, nappal néma
A legtöbb üzenete este tíz és éjfél között érkezik, amikor már nincs más dolga, és jólesik neki a figyelem. Napközben viszont, amikor egy randit vagy közös programot lehetne egyeztetni, hirtelen elapad a kommunikáció. Ez a mintázat nem a elfoglaltságról szól, hanem arról, hogy a kapcsolatodat egy olyan időzónába száműzi, ahol nem kell elköteleznie magát semmi konkrét mellett.
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