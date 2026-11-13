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5 jel, hogy élvezi a figyelmedet, de nem akar veled kapcsolatot
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5 jel, hogy élvezi a figyelmedet, de nem akar veled kapcsolatot

O. Zselyke
Írta 2026.11.13.
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A figyelem, a flört, az apró kedveskedések megvannak, csak éppen semmi nem mozdul előre.

Az alábbi öt jel segít felismerni, amikor valaki szívesen fogyasztja a figyelmedet, de a kapcsolat gondolatától tudatosan távol tartja magát.

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1. Éjjel aktív, nappal néma

A legtöbb üzenete este tíz és éjfél között érkezik, amikor már nincs más dolga, és jólesik neki a figyelem. Napközben viszont, amikor egy randit vagy közös programot lehetne egyeztetni, hirtelen elapad a kommunikáció. Ez a mintázat nem a elfoglaltságról szól, hanem arról, hogy a kapcsolatodat egy olyan időzónába száműzi, ahol nem kell elköteleznie magát semmi konkrét mellett.

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