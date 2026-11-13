„Nem jó a szex a férjemmel, ő pedig azt hangoztatja, hogy neki sosem volt jobb partnere” – kellemetlen hálószobatitkok

Amikor gondok vannak a testiséggel, az sokszor az egész kapcsolatot megmérgezi – olvasóink most őszintén vallanak arról, mi zajlik a hálószobájuk ajtaja mögött. Íme néhány fájdalmasan ismerős történet.

A kellék

A házasságom stabil alapokon áll, az egyetlen oszlopa, ami viszont borzasztó gyenge, az a szex. Az elmúlt pár évben a sikosító volt a legjobb barátom a hálószobában, illetve a fantáziámat olyan élénkre voltam kénytelen fejleszteni, hogy lassan már elmehetnék felnőttfilm-rendezőnek.

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Ha az uram szexelni akar, akkor már nyúlok is a fiókba a málna ízű zseléért és csukom le a szemem, hogy izgató jelenetekre gondolhassak. Már csak így vagyok vele képes lefeküdni.

Kudarc

A férjem nem volt odaadó az ágyban, ezért bevezettem a szabályt, hogy amíg én nem élvezek el, addig ő sem mehet el. Mivel nem győzte kivárni, hogy eljussak a csúcsra – mert nem tudott eljuttatni oda – a „megoldás” az lett, hogy már egyáltalán nem szexelünk. Olvass még a témában „Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit 7 növény, amelyet a hagyományok a szerelemhez és a párkapcsolati harmóniához kötnek „Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről „Ő mondhatta rám, hogy telt vagyok, de én neki nem, hogy alacsony” – miért akarhat egy férfi vékony nőt, de a nő ne akarjon magas férfit?

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