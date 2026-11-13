„Nem jó a szex a férjemmel, ő pedig azt hangoztatja, hogy neki sosem volt jobb partnere” – kellemetlen hálószobatitkok

A kellék
A házasságom stabil alapokon áll, az egyetlen oszlopa, ami viszont borzasztó gyenge, az a szex. Az elmúlt pár évben a sikosító volt a legjobb barátom a hálószobában, illetve a fantáziámat olyan élénkre voltam kénytelen fejleszteni, hogy lassan már elmehetnék felnőttfilm-rendezőnek.
Ha az uram szexelni akar, akkor már nyúlok is a fiókba a málna ízű zseléért és csukom le a szemem, hogy izgató jelenetekre gondolhassak. Már csak így vagyok vele képes lefeküdni.
Kudarc
A férjem nem volt odaadó az ágyban, ezért bevezettem a szabályt, hogy amíg én nem élvezek el, addig ő sem mehet el. Mivel nem győzte kivárni, hogy eljussak a csúcsra – mert nem tudott eljuttatni oda – a „megoldás” az lett, hogy már egyáltalán nem szexelünk.
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