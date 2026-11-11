4 csillagjegy, akinek november vége nehézséget hoz

November utolsó napjai nem mindenkinek hozzák el a megkönnyebbülést: egyes csillagjegyeknek váratlan fordulatokkal, feszültségekkel és nehéz döntésekkel kell szembenézniük. A november 24-i telihold az Ikrekben, majd a Mars november 25-i Szűzbe lépése olyan asztrológiai hatásokat hozhat, amelyek különösen négy jegy szülötteit érinthetik érzékenyen.
Ikrek – Váratlan fordulatok boríthatják fel a terveidet
Az Ikrek számára a november 24-i telihold különösen intenzív időszakot jelezhet, hiszen éppen a saját jegyükben teljesedik ki, ráadásul az Uránusszal való együttállása a kiszámíthatatlanságot erősítheti. Olyan helyzetekkel találkozhatnak, amelyek egyik pillanatról a másikra felborítják a megszokott rendet, legyen szó munkáról, magánéletről vagy egy fontos döntésről. A hónap végén a Szűzbe lépő Mars tovább fokozhatja a feszültséget, ezért érdemes kerülniük az elhamarkodott reakciókat. Nem biztos, hogy minden a terveik szerint alakul, de a rugalmasság sokat segíthet.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.