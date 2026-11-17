Nem feltétlenül a személyiséged miatt mondasz le a programokról. Mutatunk öt kevésbé nyilvánvaló okot, amiért szívesebben maradsz otthon.

Az introvertáltság valódi, jól leírható személyiségvonás: az ilyen emberek a magányban töltenek fel, nem azért kerülik a társaságot, mert félnek tőle vagy rosszul érzik magukat benne. Ha azonban azt veszed észre, hogy a visszahúzódásod inkább szorongással, kimerültséggel vagy kellemetlen érzésekkel jár, érdemes másfelé is körülnézni.

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1. Szociális szorongás, nem pedig introverzió

Az introvertált ember simán élvezi egy kisebb társaság jelenlétét, csak hamar elfárad tőle. A szociálisan szorongó ember viszont már a meghívás gondolatától is görcsbe rándul: végiggondolja, mit fog mondani, hogyan fognak reagálni rá, és előre lejátssza a kínos pillanatokat.

Ha azon kapod magad, hogy nem a társaság fáraszt, hanem a megítéltetéstől való félelem tart otthon, az egészen más probléma, mint egy egyszerű energiaháztartási kérdés.

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