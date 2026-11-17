Az introvertáltság valódi, jól leírható személyiségvonás: az ilyen emberek a magányban töltenek fel, nem azért kerülik a társaságot, mert félnek tőle vagy rosszul érzik magukat benne. Ha azonban azt veszed észre, hogy a visszahúzódásod inkább szorongással, kimerültséggel vagy kellemetlen érzésekkel jár, érdemes másfelé is körülnézni.
1. Szociális szorongás, nem pedig introverzió
Az introvertált ember simán élvezi egy kisebb társaság jelenlétét, csak hamar elfárad tőle. A szociálisan szorongó ember viszont már a meghívás gondolatától is görcsbe rándul: végiggondolja, mit fog mondani, hogyan fognak reagálni rá, és előre lejátssza a kínos pillanatokat.
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