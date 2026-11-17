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Egy esős délután, egy puha takaró, egy bögre forró tea és egy igazán jó romantikus film – néha pontosan ennyi kell ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Akár sírós, szívszorító szerelmi történetre vágysz, akár könnyed vígjátékra, amely után mosolyogva állsz fel a kanapéról, ebben a válogatásban biztosan találsz kedvedre valót. Összegyűjtöttünk 15 romantikus filmet, amelyek tökéletes társak lehetnek a borongós őszi estéken.
1. Múlt karácsony
Ha egy kis ünnepi hangulatra vágysz az őszi bekuckózáshoz, ez a film tökéletes választás. Kate egy londoni karácsonyi boltban dolgozik, miközben próbálja összeszedni az életét egy korábbi betegsége után. Egy nap megismerkedik Tommal, aki egészen új szemléletet hoz a mindennapjaiba. A történet egyszerre romantikus, humoros és megható, a végére pedig garantáltan előkerülhet néhány papír zsebkendő.
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