Egy kis romantika mindig jól jön a borongós napokon. Ez a 15 film garantáltan meghozza a kedved egy takaró alatti mozizáshoz.

Borítókép: IMDb

Egy esős délután, egy puha takaró, egy bögre forró tea és egy igazán jó romantikus film – néha pontosan ennyi kell ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Akár sírós, szívszorító szerelmi történetre vágysz, akár könnyed vígjátékra, amely után mosolyogva állsz fel a kanapéról, ebben a válogatásban biztosan találsz kedvedre valót. Összegyűjtöttünk 15 romantikus filmet, amelyek tökéletes társak lehetnek a borongós őszi estéken.

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1. Múlt karácsony

Ha egy kis ünnepi hangulatra vágysz az őszi bekuckózáshoz, ez a film tökéletes választás. Kate egy londoni karácsonyi boltban dolgozik, miközben próbálja összeszedni az életét egy korábbi betegsége után. Egy nap megismerkedik Tommal, aki egészen új szemléletet hoz a mindennapjaiba. A történet egyszerre romantikus, humoros és megható, a végére pedig garantáltan előkerülhet néhány papír zsebkendő. Olvass még a témában 4 napos prágai csajos minivakáció 100 000 forintból? Igen, lehetséges! Felveszed a versenyt egy agytröszt csapatával? Teszteld a tudásodat! Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat! „A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

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