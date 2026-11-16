2027-től megduplázná a kormány a családi pótlékot. Mutatjuk, mennyi pénz járhat gyermekenként, mikortól léphet életbe az emelés, és mi a helyzet a törvényjavaslattal.

A családi pótlék összege 2009. január 1-je óta nem változott, 2027-től viszont a kormány a duplájára emelné. A vonatkozó törvényjavaslatot már benyújtották az Országgyűlésnek, így az is kiderült, pontosan mekkora támogatásra számíthatnának a családok. Az alábbiakban összeszedtük, jelenleg mennyi jár gyermekenként, mit tartalmaz a 2027-es javaslat, és mikor születhet végleges döntés.

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Kinek jár a családi pótlék?

A családi pótlék havi rendszerességgel folyósított állami családtámogatás, amely nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból áll. Jogosult lehet rá többek között a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, a gyermekkel együtt élő házastárs vagy a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő élettárs, a gyám, illetve az a személy, akinél a gyermeket ideiglenesen elhelyezték. Bizonyos esetekben intézményvezetők, valamint a feltételeknek megfelelő nagykorú személyek is igényelhetik.

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