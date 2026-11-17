Nem arról van szó, hogy varázsütésre megoldódik minden. Inkább arról, hogy olyan tisztán látják majd a helyzetüket, mint hónapok óta nem: végre nem lehet tovább halogatni azt a beszélgetést, azt a döntést, azt a lépést.
Kos
A Kos általában nem szeret várni, mégis most hetek óta ül valamin, amiről tudja, hogy már rég el kellett volna intéznie. Lehet egy munkahelyi váltás, amit halogat, mert kényelmes a megszokott, vagy egy kapcsolat, amiben már nem érzi magát elemében, csak nem akarja bevallani. A telihold éjszakáján furcsa nyugalom szállja meg: nem a szokásos hirtelen döntés jön, hanem egy higgadt, végiggondolt elhatározás. Reggelre tudni fogja, mit kell lépnie, és az eddigi halogatás helyett egyszerűen nekiáll.
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