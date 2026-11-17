Nagymamáink idejében még szinte elképzelhetetlen volt, hogy egy lány „pártában maradjon", ma pedig már szemünk se rebben rajta. De vajon mi áll a globálisan csökkenő házasságkötések hátterében?

Lankadó kedv

Az Egyesült Államokban élek, ahol a házasodási kedv épp történelmi mélyponton van, de ez globális jelenség, a házasságkötések száma világszerte csökken. Úgy tűnik, hogy a fiatalabb generációk egyre inkább elhalasztják vagy elutasítják a házasságkötést.

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Én és a barátom személy szerint úgy döntöttünk, hogy azt a temérdek pénzt, amit eltapsolnánk az esküvőre, inkább utazásra költjük – annak sokkal több értelme van. Arról nem beszélve, hogy anyagilag is jobban megéri, ha valamikor mégis úgy döntenénk, hogy külön utakon folytatjuk. (Mert a válás sokba kerül.)

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