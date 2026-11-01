Introvertált vagy? Erre a 6 dologra van szükséged otthon – lakberendezők és kutatások szerint

Van, akit egy zsúfolt nappali, hangos társaság és folyamatos jövés-menés tölt fel, más pedig már attól elfárad, ha egész nap emberek között kell lennie. Ha inkább az utóbbi táborba tartozol, valószínűleg pontosan tudod, milyen jó érzés végre becsukni magad mögött az ajtót, felkapcsolni egy kellemes fényt, felköltözni a kanapéra, és egyszerűen csak békén hagyni a világot.
Az otthon ugyanis nem csupán az a hely, ahol alszunk és tároljuk a ruháinkat. Az, hogy milyen környezet vesz körül minket, hatással lehet arra is, mennyire érezzük magunkat nyugodtnak, biztonságban és otthonosan. Egy 2020-as kutatás például azt találta, hogy az introvertáltabb emberek nagyobb arányban választottak elvonulásra alkalmas, kevésbé központi, eldugott tereket, míg az extrovertáltabb résztvevők inkább a nyitottabb, központibb helyeket részesítették előnyben.
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