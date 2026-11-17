Egy közelgő esküvő, egy régi kapcsolatból visszatérő titok és egy olyan információ, amelyet talán jobb lett volna soha nem megtudni. Olvasóink történetei arról szólnak, mi történik, amikor a múlt váratlanul bekopogtat a jelenbe.
„Azt írta, nem akarja tönkretenni az esküvőmet, de nem tudott tovább hallgatni”
„Az esküvőnk előtt pontosan hét nappal kaptam egy üzenetet egy ismeretlen nőtől. Azzal kezdte, hogy ne haragudjak, amiért így, ismeretlenül keres meg, de úgy érzi, tartozik nekem az igazsággal. Először azt hittem, valami átverés, aztán megláttam a profilképét. A vőlegényem volt barátnője volt az” – meséli a 32 éves Dóra.
„A párommal három éve voltunk együtt, és már javában szerveztük az esküvőt. Közös lakást újítottunk fel, megvolt a helyszín, a ruhám, a vendéglista, és már csak az utolsó simítások voltak hátra. Azt gondoltam, ismerem őt annyira, hogy semmi olyasmi nem derülhet ki róla, ami miatt újra kellene gondolnom az egész kapcsolatunkat.
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