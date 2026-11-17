Három nő, három történet, amelyekben egyetlen üzenet elég volt ahhoz, hogy minden addigi bizonyosság megkérdőjeleződjön.

Egy közelgő esküvő, egy régi kapcsolatból visszatérő titok és egy olyan információ, amelyet talán jobb lett volna soha nem megtudni. Olvasóink történetei arról szólnak, mi történik, amikor a múlt váratlanul bekopogtat a jelenbe.

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Azt írta, nem akarja tönkretenni az esküvőmet, de nem tudott tovább hallgatni”

„Az esküvőnk előtt pontosan hét nappal kaptam egy üzenetet egy ismeretlen nőtől. Azzal kezdte, hogy ne haragudjak, amiért így, ismeretlenül keres meg, de úgy érzi, tartozik nekem az igazsággal. Először azt hittem, valami átverés, aztán megláttam a profilképét. A vőlegényem volt barátnője volt az” – meséli a 32 éves Dóra.

„A párommal három éve voltunk együtt, és már javában szerveztük az esküvőt. Közös lakást újítottunk fel, megvolt a helyszín, a ruhám, a vendéglista, és már csak az utolsó simítások voltak hátra. Azt gondoltam, ismerem őt annyira, hogy semmi olyasmi nem derülhet ki róla, ami miatt újra kellene gondolnom az egész kapcsolatunkat. Olvass még a témában „Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben Az „érzelmi másnaposság” sokkal gyakoribb, mint gondolnád – így lábalj ki belőle Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.