A bizalom kialakulásához idő kell, ám vannak, akik még akkor is nehezen engednek közel magukhoz másokat, ha azok semmilyen okot nem adtak a gyanakvásra. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen óvatosak, nehezen nyílnak meg, és a csalódástól való félelmük miatt inkább falakat húznak maguk köré. Három jegy számára a bizalom nem magától értetődő, hanem hosszú folyamat eredménye.
Skorpió
A Skorpió az egyik legbizalmatlanabb csillagjegy, aki ritkán enged betekintést a valódi érzéseibe. Rendkívül intuitív, sokszor már egy apró gesztusból vagy félmondatból is következtetéseket von le, és hajlamos a mögöttes szándékokat keresni. Nehezen felejt, és még nehezebben bocsát meg, ha valaki egyszer elárulta a bizalmát. Bár kívülről magabiztosnak és titokzatosnak tűnhet, belül gyakran attól tart, hogy ha sebezhetővé válik, mások visszaélnek ezzel. Aki közel szeretne kerülni hozzá, annak türelemre és következetességre van szüksége, hiszen a Skorpió nem adja könnyen a bizalmát.
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