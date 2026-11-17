Vannak napok, amikor az ember egyszerűen csak be akarja bizonyítani magának, hogy odafigyelt az életben – iskolában, híradóban, útikönyvekben, Wikipédia-mélyfúrásokban. Ez a kvíz pont ilyen alkalom: összeszedtünk tíz kérdést, amelyek a világ távoli zugaitól a periódusos rendszerig, az ókori eposzoktól a polipok szívéig kalandoznak.
Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha szereted a jól megalapozott, érdekes tényeket, és néha meg-megállsz egy-egy ismeretterjesztő cikknél. A kérdések változatosak, így mindenki talál köztük olyat, amin elgondolkodik, és olyat is, amire azonnal rávágja a választ.
A végén nemcsak egy pontszámot kapsz, hanem azt is megtudod, mennyire állnál helyt egy igazi kvízbajnokságon. Lássuk, mire emlékszel a térképekből, a történelemkönyvekből és azokból a hétköznapi apróságokból, amiket útközben szedtél fel!
Olvass még a témában
Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket
Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!
Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat!
Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!
Melyik ország fővárosa Ulánbátor?
Ulánbátor Mongólia fővárosa, és a világ egyik leghidegebb fővárosaként tartják számon, mivel télen gyakran mínusz harminc fok alá süllyed a hőmérséklet.
Melyik híres vízesés található Zimbabwe és Zambia határán, a Zambezi folyón?
A vízesést a helyiek Mosi-oa-Tunyának, vagyis „a mennydörgő füstnek” nevezik, mert a permete kilométerekről is látszik.
Melyik tengerszoros választja el Európát Afrikától a legkeskenyebb pontján, mindössze körülbelül 14 kilométeren?
A Gibraltári-szoros köti össze az Atlanti-óceánt a Földközi-tengerrel, és a két kontinens itt van a legközelebb egymáshoz.
Melyik országban található a világ legmagasabb vízesése, az Angel-vízesés?
Az Angel-vízesés zuhanása közel 980 méter, és a venezuelai Canaima Nemzeti Parkban található.
Melyik ázsiai ország része Bali sziget, az egyik legnépszerűbb üdülőcélpont?
Bali Indonézia egyik leglátogatottabb szigete, az ország pedig több mint 17 ezer szigetből áll.
Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben?
Az arany vegyjele a latin „aurum” szóból ered, ami nagyjából „ragyogó hajnalt” jelent.
Ki írta a „Száz év magány” című regényt?
A kolumbiai Gabriel García Márquez 1967-ben megjelent regénye a mágikus realizmus egyik legismertebb alkotása.
Melyik évben szállt le először ember a Holdon az Apollo–11 küldetés során?
1969. július 20-án Neil Armstrong és Buzz Aldrin lépett elsőként a Hold felszínére.
Melyik ország nyerte az első labdarúgó-világbajnokságot 1930-ban?
Az első vb-t Uruguayban rendezték, és a házigazda csapat nyerte is meg a tornát.
Mit jelent szó szerint az olasz „linguine” tészta neve?
A „linguine” az olasz „lingua”, azaz „nyelv” szóból származik, utalva a tészta lapos, hosszúkás formájára.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Akárhogy is sikerült, egy biztos: aki végigcsinálta, ma már egy kicsit tájékozottabb, mint reggel volt. Oszd meg az eredményedet, és nézd meg, a barátaid le tudnak-e körözni!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→