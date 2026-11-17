10 kérdés földrajzból, történelemből, irodalomból és tudományból – kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Vannak napok, amikor az ember egyszerűen csak be akarja bizonyítani magának, hogy odafigyelt az életben – iskolában, híradóban, útikönyvekben, Wikipédia-mélyfúrásokban. Ez a kvíz pont ilyen alkalom: összeszedtünk tíz kérdést, amelyek a világ távoli zugaitól a periódusos rendszerig, az ókori eposzoktól a polipok szívéig kalandoznak.

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Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha szereted a jól megalapozott, érdekes tényeket, és néha meg-megállsz egy-egy ismeretterjesztő cikknél. A kérdések változatosak, így mindenki talál köztük olyat, amin elgondolkodik, és olyat is, amire azonnal rávágja a választ.

A végén nemcsak egy pontszámot kapsz, hanem azt is megtudod, mennyire állnál helyt egy igazi kvízbajnokságon. Lássuk, mire emlékszel a térképekből, a történelemkönyvekből és azokból a hétköznapi apróságokból, amiket útközben szedtél fel! Olvass még a témában Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy esti híradó szerkesztője? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!

0% Melyik ország fővárosa Ulánbátor? Mongólia Kazahsztán Kirgizisztán Helyes! Helytelen! Ulánbátor Mongólia fővárosa, és a világ egyik leghidegebb fővárosaként tartják számon, mivel télen gyakran mínusz harminc fok alá süllyed a hőmérséklet. Tovább >> Melyik híres vízesés található Zimbabwe és Zambia határán, a Zambezi folyón? Viktória-vízesés Niagara-vízesés Angel-vízesés Helyes! Helytelen! A vízesést a helyiek Mosi-oa-Tunyának, vagyis „a mennydörgő füstnek” nevezik, mert a permete kilométerekről is látszik. Tovább >> Melyik tengerszoros választja el Európát Afrikától a legkeskenyebb pontján, mindössze körülbelül 14 kilométeren? Boszporusz Dardanellák Gibraltári-szoros Helyes! Helytelen! A Gibraltári-szoros köti össze az Atlanti-óceánt a Földközi-tengerrel, és a két kontinens itt van a legközelebb egymáshoz. Tovább >> Melyik országban található a világ legmagasabb vízesése, az Angel-vízesés? Kolumbia Brazília Venezuela Helyes! Helytelen! Az Angel-vízesés zuhanása közel 980 méter, és a venezuelai Canaima Nemzeti Parkban található. Tovább >> Melyik ázsiai ország része Bali sziget, az egyik legnépszerűbb üdülőcélpont? Fülöp-szigetek Indonézia Malajzia Helyes! Helytelen! Bali Indonézia egyik leglátogatottabb szigete, az ország pedig több mint 17 ezer szigetből áll. Tovább >> Mi az arany vegyjele a periódusos rendszerben? Ar Ag Au Helyes! Helytelen! Az arany vegyjele a latin „aurum” szóból ered, ami nagyjából „ragyogó hajnalt” jelent. Tovább >> Ki írta a „Száz év magány” című regényt? Mario Vargas Llosa Jorge Luis Borges Gabriel García Márquez Helyes! Helytelen! A kolumbiai Gabriel García Márquez 1967-ben megjelent regénye a mágikus realizmus egyik legismertebb alkotása. Tovább >> Melyik évben szállt le először ember a Holdon az Apollo–11 küldetés során? 1967 1969 1972 Helyes! Helytelen! 1969. július 20-án Neil Armstrong és Buzz Aldrin lépett elsőként a Hold felszínére. Tovább >> Melyik ország nyerte az első labdarúgó-világbajnokságot 1930-ban? Uruguay Brazília Argentína Helyes! Helytelen! Az első vb-t Uruguayban rendezték, és a házigazda csapat nyerte is meg a tornát. Tovább >> Mit jelent szó szerint az olasz „linguine” tészta neve? Kis szalagok Kis fonalak Kis nyelvecskék Helyes! Helytelen! A „linguine” az olasz „lingua”, azaz „nyelv” szóból származik, utalva a tészta lapos, hosszúkás formájára. Tovább >> Lepipálnád egy nemzetközi kvízbajnokság zsűritagját? Teszteld a tudásodat! Volt itt egy-két meglepetés Nem gond, ha most nem minden kérdésnél ugrott be rögtön a válasz – a lényeg, hogy kíváncsian végigolvastad a magyarázatokat is. A tudás nem arról szól, hogy mindent fejből tudunk, hanem arról, hogy szívesen tanulunk tovább. Legközelebb ezek a tények már biztosan megmaradnak. Szépen helytálltál Egész jó arányban vágtad be a válaszokat – látszik, hogy nem most találkozol először ezekkel a témákkal. Egy igazi kvízbajnokság középmezőnyében simán elférnél, és valószínűleg te lennél az, aki a döntő pillanatban beszól egy-egy helyes válasszal. Kész kvízgép vagy Lenyűgöző teljesítmény – földrajz, történelem, tudomány, irodalom: szinte minden területen otthonosan mozogsz. Ha legközelebb egy kvízbajnokság zsűritagjával kerülsz szembe, nyugodtan ülj le mellé: lehet, hogy ő tanul tőled valamit. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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