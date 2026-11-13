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Küzdelem a narancsbőr ellen: a leghatékonyabb módszerek, amiket érdemes kipróbálnod
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Küzdelem a narancsbőr ellen: a leghatékonyabb módszerek, amiket érdemes kipróbálnod

Szalai Dóra
Írta 2026.11.13.
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A narancsbőr nem higiéniai vagy egészségügyi probléma, hanem a kötőszövet szerkezetéből adódó jelenség, amit hormonális tényezők, a keringés és a mozgásszegény életmód is befolyásolnak.

A combok, a csípő és a fenék bőre alatt megbúvó zsírszövet szinte minden nőnél kialakítja ezt a jellegzetes, gödröcskés felszínt, függetlenül a testsúlytól. Teljesen eltüntetni nehéz, de a bőr feszességén, a keringésen és a duzzadtság mértékén sokat lehet javítani, ha az ember kitartóan, rendszeresen dolgozik rajta.

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Miért jelenik meg a narancsbőr

A bőr alatti zsírsejtek kamrákba rendeződve helyezkednek el, ezeket a kamrákat kötőszöveti rostok választják el egymástól. Amikor a zsírsejtek megduzzadnak, és a kötőszövet rugalmassága csökken, a felszín egyenetlenné válik. Ebben szerepet játszik a genetika, a hormonháztartás, a folyadékháztartás és az, hogy mennyire aktív valaki a mindennapokban. A jó hír, hogy a keringés javításával és a bőr tónusának erősítésével látványos különbség érhető el.

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